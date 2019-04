La soap opera 'Il Paradiso delle Signore' continua a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani alle prese con dei risvolti inaspettati nella vita dei personaggi principali che stanno affrontando un periodo complesso nella loro esistenza. Gli ostacoli sono sempre dietro l'angolo e pronti a peggiorare il rapporto tra due innamorati, come Vittorio e Marta. La coppia non si rende conto di essere vittima di un piano organizzato da Luca che ha chiesto aiuto a due complici, corrispondenti ai nomi di Lisa e Andreina (Alice Torriani).

Le anticipazioni degli appuntamenti che verranno trasmessi da lunedì 29 aprile fino a venerdì 3 maggio svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Vittorio (Alessandro Tersigni). Il dottor Conti continuerà imperterrito nelle ricerche della sorellastra Lisa per capire dove possa essersi cacciata. L'uomo è rimasto dispiaciuto di fronte alla decisione della Conterno di lasciare la città di Milano e la giovane donna ha deciso di comunicare questa notizia solamente al fratellastro e a Spinelli.

Lisa è riuscita nell'intento di dividere l'amore di Vittorio e Marta (Gloria Radulescu): per questo motivo potrebbe uscire di scena, avendo seguito ogni direttiva di Luca. Il proprietario del grande magazzino, però, è ignaro di questa situazione e pensa che possa essere successo qualcosa di grave a Lisa (Desiree Noferini).

La preoccupazione del dottor Conti per la presunta sorellastra

L'ex fidanzato della giovane Guarnieri avrà intenzione di continuare le ricerche per ritrovare la sorellastra che ha invitato a rimanere a lavorare al Paradiso delle Signore.

La donna, però, ha deciso di rifiutare la richiesta di Vittorio, alle prese con un periodo difficile per via di questa situazione. Il Conti non avrà intenzione di perdersi d'animo e crederà che Lisa non possa aver già lasciato la città di Milano, sicuro che sia rimasta nei dintorni. Per questo motivo, Vittorio deciderà di sbrigarsi per arrivare al ritrovamento della Conterno e giungerà a pubblicare un'inserzione con l'intento di rintracciare Lisa.

Vittorio si avvicina alla verità grazie alla pubblicazione dell'annuncio

Questa mossa potrebbe rivelarsi vincente ai fini del piano organizzato da Vittorio che non ha intenzione di mollare la presa, andando fino in fondo alla questione.

Dopo aver messo l'annuncio, a Vittorio non resterà che attendere delle valide notizie per scoprire se ci siano i presupposti per mettersi sulla strada della verità intorno alla vicenda. Il piano organizzato dall'uomo si dimostrerà determinante al punto che arriverà ad avvicinarsi al luogo in cui possa trovarsi la Conterno.