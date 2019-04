La soap opera 'Un posto al sole' va in onda tutti i giorni della settimana, regalando molte sorprese a milioni di telespettatori italiani alle prese con dei cambiamenti nella vita dei personaggi principali. Gli abitanti di Palazzo Palladini sono rimasti sconvolti per via di ciò che è successo nella loro vita a causa di un retroscena inaspettato che fa apparire i ricordi del passato. La concentrazione viene posta intorno alla figura di Roberto che, dopo l'arrivo della lettera proveniente dal Messico, è rimasto sconvolto da quello che era contenuto all'interno della missiva.

Pubblicità

Questa notizia drammatica è giunta proprio nel momento in cui l'ex marito di Marina (Nina Soldano) aveva deciso di prendersi un periodo di pausa dal lavoro per dedicarsi a recuperare il rapporto con i figli. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Rai Tre da lunedì 29 aprile fino a venerdì 3 maggio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Roberto. Quest'ultimo non saprà in quale modo agire dopo aver fatto i conti con questa richiesta di denaro proveniente dai rapitori messicani che chiederanno un riscatto molto elevato.

I dubbi dell'imprenditore napoletano

Il padre di Sandro si renderà protagonista di un'accesa discussione con Filippo, in quanto i due uomini hanno dimostrato di avere delle idee differenti rispetto al modo in cui gestire questa trattativa. Il dottor Ferri dovrà fare i conti con i sensi di colpa che stanno logorando l'uomo, ignaro delle difficoltà di Tommaso. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), fin dal primo momento, penserà che Tommaso si trovi in accordo con i rapitori per ottenere il denaro.

Pubblicità

La situazione, però, prenderà una piega inaspettata e l'imprenditore partenopeo dovrà ricredersi sul conto di Tommaso che, in questo caso, dimostrerà di non avere alcuna colpa.

Le intenzioni di Roberto

Filippo (Michelangelo Tommaso) dimostrerà il suo affetto nei confronti del fratello, lasciando alle spalle ciò che l'uomo ha fatto alla sua famiglia, in particolare alla moglie Serena (Miriam Candurro). Il dottor Ferri, dopo una serie di valutazioni che confermeranno l'estraneità ai fatti di Tommaso, rimarrà distrutto dalle sue paure, dopo che aver dato per certa la colpevolezza del figlio.

Roberto finirà per uscire scosso da questa drammatica vicenda che ha messo in pericolo la famiglia. Sorprenderà il comportamento di Roberto, pronto a fare un passo importante, per dimostrare di essere cambiato. Il padre di Filippo avrà intenzione di rimediare la situazione, con l'intento di ricucire i rapporti con quel figlio che non è mai riuscito ad accettare nel modo giusto.