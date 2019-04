Continua l'appuntamento con la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che, dal 21 ottobre 1996, riesce sempre a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani, alle prese con dei cambiamenti importanti nella vita dei personaggi principali. Gli ostacoli sono sempre dietro l'angolo e i protagonisti di palazzo Palladini sono chiamati a fare delle valutazioni determinanti per ciò che riguarda il loro futuro lavorativo. Un esempio si ritrova nella persona di Filippo, che è rimasto sconvolto di fronte alla notizia del rapimento del fratello Tommaso in Messico.

Questa novità ha portato a dei contrasti tra padre e figlio per il modo in cui gestire la trattativa con i rapitori. Le anticipazioni delle puntate che vanno in onda da lunedì 29 aprile fino a venerdì 3 maggio alle ore 20:45 svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame la figura di Filippo (Michelangelo Tommaso). Quest'ultimo si renderà conto che è arrivato il tempo delle decisioni e per tale motivo dovrà fare i conti con le proprie perplessità. Il marito di Serena (Miriam Candurro) si troverà alle prese con le tensioni dovute alla preoccupazione per il fratello che sta attraversando un momento complesso della sua esistenza.

I sensi di colpa dell'imprenditore

Questo clima di tensione verrà avvertito da tutta la famiglia dell'uomo, poiché Filippo e il padre si sono resi conto di quanto la situazione sia complicata. I due uomini hanno capito che in questo caso Tommaso ha raccontato la verità e per questo motivo la vicenda diventa più gravosa del previsto. Dopo le iniziali discussioni, il dottor Sartori e il padre sembrano aver trovato un punto d'incontro, determinante per essere pronti a dare un aiuto concreto a Tommaso.

In quest'ultimo periodo, Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha deciso di lasciare l'impiego ai cantieri per dedicarsi ad altri affetti, in particolare ai figli e di conseguenza potrebbe recuperare i rapporti.

Un periodo difficile

Sarà una settimana molto delicata per la figura di Filippo, chiamato a trovare una soluzione atta a risolvere i suoi problemi, ma si renderà conto di non avere molto tempo a disposizione per pensare al piano da organizzare contro i messicani. Il marito di Serena si renderà conto che il tempo delle riflessioni è giunto al termine e di conseguenza si vedrà costretto, dopo una serie di valutazioni importanti, a prendere una decisione per eliminare ogni dubbi sul modo in cui risolvere la vicenda.

Infine, nella serata di mercoledì 1 maggio, l'appuntamento con Un posto al sole non verrà trasmesso ma, per recuperare la puntata, saranno mandati in onda due episodi il giorno successivo.