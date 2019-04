Prosegue il successo della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore', cominciata nel mese di settembre e capace di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo alle prese con dei cambiamenti inaspettati nella vita dei personaggi principali. Mancano sempre meno puntate alla fine della terza stagione, composta da centottanta episodi complessivi. I protagonisti stanno attraversando un momento importante nella loro esistenza, che può permettergli di realizzare i sogni sperati. La concentrazione viene posta intorno alla figura di Gabriella, che regala delle risate ai milioni di telespettatori italiani che sperano nell'inizio della storia d'amore della donna con Salvatore.

I due innamorati vivono delle incomprensioni che non gli stanno permettendo di dare inizio alla loro relazione. Il giovane Amato non ha mai avuto la forza di fare un passo importante per dichiarare il suo amore alla ragazza, con la quale ha condiviso molto. La Venere ha incaricato il giovane Amato di fare amicizia con il pretendente, ma ha capito ben presto che non si trattava dell'uomo giusto per lei. Le anticipazioni delle puntate de Il paradiso delle signore che vanno da lunedì 29 aprile fino a venerdì 3 maggio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame la figura di Gabriella. Quest'ultima farà i conti con una scoperta inaspettata, che desta delle perplessità nell'animo della donna.

La carriera da stilista di Gabriella grazie all'aiuto delle amiche

Le amiche della giovane donna si stanno impegnando per fare in modo che possa essere esaltato il talento della Venere come stilista, per impedire a Gabriella di perdere un'opportunità importante. Nicoletta (Federica Girardello) si è offerta come modella per dare all'amica la possibilità di prendere ispirazione per creare degli abiti premaman. Si tratta di un'idea che può risultare determinante per permettere alla ragazza di fare un salto di qualità nel mondo della moda e le Veneri sono sicure di farle un favore.

La ragazza si rende conto di ciò che vogliono fare le altre Veneri

Gabriella si renderà conto del fatto che le amiche hanno intenzione di mostrare al dottor Conti (Alessandro Tersigni) l'abito ideato dalla Venere, per mettere in risalto le sue spiccate doti. Dopo essersi trovata alle prese con questo retroscena, la giovane donna si troverà in preda alle perplessità per via di questa decisione delle amiche, aiutate da Federico (Alessandro Fella). Le Veneri sono convinte che stia sprecando il proprio talento e la possibilità di avere uno spazio per mostrare gli abiti può permettere a Gabriella (Ilaria Rossi) di sperare nell'inizio di una carriera brillante come stilista.