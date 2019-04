Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, Un posto al sole, che si distingue per la capacità di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani, alle prese con dei colpi di scena inaspettati nella vita dei personaggi principali. Gli abitanti di Palazzo Palladini possono tirare un sospiro di sollievo, dopo aver vissuto momenti difficili che hanno fatto temere per il peggio. Un esempio si ritrova nella famiglia Giordano, che ha dovuto superare degli ostacoli, per via delle decisioni dei figli.

Raffaele si è reso protagonista di una serie di scontri con Diego, deciso a cambiare il lavoro, sebbene abbia ricevuto un ruolo come sostituto portiere. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 6 fino a venerdì 10 maggio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Patrizio. Quest'ultimo, dopo un periodo di lontananza dalla sua Napoli, farà ritorno nella sua terra. Il ragazzo nel corso di questi mesi ha vissuto nelle Langhe, dove ha cercato di dimostrare il proprio talento come chef e ha lasciato il lavoro al bar Vulcano.

Fondamentale è stata la presenza del padre Raffaele (Patrizio Rispo) che, nel momento in cui è stato impegnato il secondogenito, ha deciso di sostituirlo come cuoco nel bar di Silvia (Luisa Amatucci).

L'atteso ritorno di Patrizio a Palazzo Palladini

Questa notizia dell'arrivo di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) renderà felice il padre che ha dovuto fare i conti con la decisione dell'altro figlio, Diego (Francesco Vitiello), di andarsene da Palazzo Palladini. Il portiere ha capito di non poter stare lontano dai figli, con i quali ha condiviso i momenti più importanti della sua esistenza.

Verrà accolto con grande felicità il ritorno di Patrizio dagli amici Vittorio e Rossella, che hanno sentito la mancanza della persona con la quale hanno condiviso le sofferenze amorose.

L'incontro con Rossella

Dunque, riprende forma il trio imbattibile e Patrizio dimostrerà di aver avuto una maturazione, dopo essersi trovato alle prese con la delusione nella storia con Rossella (Giorgia Gianetiempo), che ha deciso di lasciare il fidanzato prima che partisse per Torino. Patrizio si recherà al caffè Vulcano, in compagnia dell'amico Vittorio, dimostrandosi intenzionato a riprendere il ruolo di chef.

Questa notizia potrà rendere felice Andrea (Davide Devenuto) che, nel periodo di assenza del ragazzo, si è dovuto impegnare per colmare la mancanza del figlio di Ornella. Si ricorda che la puntata dell'1 maggio non verrà trasmessa su Rai tre e di conseguenza giovedì 2 maggio verranno mandati in onda due appuntamenti.