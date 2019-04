Giovedì 2 maggio si rinnova l’appuntamento con la quinta puntata della fiction televisiva Mentre ero via. La serie che vede protagonista Vittoria Puccini ha riscosso un grande successo tra il pubblico italiano, che l’ha apprezzata e seguita nel corso delle sue messe in onda. Giovedì, alle ore 21:20 circa, su Rai 1, verrà trasmessa la penultima puntata che è stata posticipata da giovedì 25 aprile per via della festa della Liberazione d’Italia, al 2 maggio. La Serie TV si incentra sulla storia di una donna che ha perso la memoria ed intraprende un cammino per ricordare il proprio passato. Diverse persone però, hanno ricostruito intorno a lei una realtà del tutto diversa dalla sua vita reale.

Spoiler quinto appuntamento Mentre ero via

Le ultime anticipazioni di Mentre ero via rivelano che Monica è molto confusa: la donna non sa più distinguere i suoi amici dai suoi nemici. La tensione sembra crescere sempre di più, complice il fatto che Stefano sembra si stia allontanando da lei, ma nonostante ciò lui è l’unica persona di cui lei si fida ciecamente. La Grossi cercherà di stare il più possibile accanto ai suoi figli, che nell’ultimo periodo ne hanno già passate tante. Per lei, loro rimangono l’unico punto fermo presente nella sua vita.

Una volta fatto ciò, basterà ricercare ‘Mentre ero via’ tra tutte le serie presenti.

Monica continuerà ad indagare nel tentativo di scoprire la verità e la sua convinzione che le persone accanto a lei le abbiano mentito crescerà sempre di più. La donna ricomincerà a riacquisire alcuni ricordi ed improvvisamente tutto le sarà molto più chiaro. Purtroppo arriverà una morte inaspettata ed un inseguimento che metterà a repentaglio la vita di Stefano.

Dove rivedere la replica in streaming di Mentre ero via

Per tutti coloro che non potessero assistere alla messa in onda della penultima puntata di Mentre ero via o si fossero persi qualche episodio precedente, sarà possibile usufruire del servizio online offerto da Rai Play, grazie al quale tutte le puntate potranno essere riviste comodamente da computer.

Gli utenti che volessero beneficiare di questa possibilità, dovranno semplicemente registrarsi al portale online attraverso la propria mail e password. Le credenziali inserite saranno poi necessarie per gli accessi futuri. Per collegarsi basterà soltanto una connessione ad internet.

Chi volesse vedere le repliche delle puntate su dispositivo mobile ed averle sempre con sé in ogni momento, potrà scaricare l’applicazione di Ray Play, presente su smartphone o tablet sia con sistema operativo Android che iOS.

La procedura di registrazione da seguire sarà uguale a quella che avviene attraverso il sito online.