Ieri sera, 29 aprile, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nel corso della trasmissione ci sono stati diversi colpi di scena tra cui il nuovo ingresso di Guendalina Canessa come concorrente ufficiale e l'uscita di Lemme e Ivana Icardi. In casa anche Guendalina Tavassi, che avuto un confronto molto acceso con Cristian Imparato. Durante il momento delle nomination, ai fan non è sfuggito una frase di Michael Terlizzi che ha scatenato le polemiche sui social.

La frase di Michael Terlizzi che non passa inosservata

Dopo i confronti e le sorprese da parte del Grande Fratello ai concorrenti, nella puntata arriva il momento delle nomination.

La maggioranza dei telespettatori del programma si sono, però, accorti di una frase di Michael Terlizzi. Nel momento di fare la sua votazione, infatti, il ragazzo ha rivelato: 'Come la volta scorsa nomino Mila. Ah no, non l'ho detto. L'ho detto nelle esercitazioni'.

Sui principali social è scoppiata una bufera e molti sono i telespettatori che hanno iniziato a fare delle ipotesi sul significato della parola 'esercitazioni' dichiarata dal ragazzo. In molti hanno ipotizzato che, all'interno della casa, sia tutto pilotato dagli autori, anche le nomination.

L'argomento sta facendo molto discutere e forse nella prossima puntata il figlio di Franco Terlizzi spiegherà a cosa si riferiva o la sarà la produzione stessa ad esprimersi al riguardo.

I nominati di questa settimana al Grande Fratello

Durante la quarta puntata del Grande Fratello, ad abbandonare il programma per volere del pubblico è stata Ivana Icardi. La ragazza che all'interno della casa ha parlato spesso del rapporto con il fratello Mauro, famoso calciatore, ha avuto anche un confronto con il fidanzato per via della vicinanza durante la settimana di lei al concorrente Gianmarco Onestini.

La D'Urso ha annunciato i preferiti dal pubblico, che sono stati Enrico e Daniele, ma quest'ultimo non ha potuto usufruire dell'immunità a causa delle sue forti affermazioni dei confronti di Cristian Imparato.

La produzione ha deciso di disporre delle piramidi di colore rosso e nero su un tavolo, su cui ogni concorrente ha dovuto pescare a sorte. Chi ha preso le piramidi con fondo rosso ha fatto la propria nomination in maniera segreta nel confessionale, mentre chi ha pescato il nero ha dovuto rivelare la sua scelta in maniera palese davanti al gruppo presente.

Ad andare al televoto per questa settimana sono stati Cristian Imparato, Kikò Nalli, Mila Suarez, Serena Rutelli e Daniele. Il verdetto finale su chi dovrà lasciare la casa del GF in maniera definitiva, spetterà solo al pubblico da casa.