Lo scrittore americano George Martin è al lavoro sul prossimo libro della serie di romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" e nel corso di una recente intervista ha rivelato che nel prossimo libro il cui titolo è "Winds of Winter" avremo a che fare anche con gli unicorni. Dunque, cresce sempre di più l'attesa dei fan che non vedono l'ora che esca questo libro del pluripremiato scrittore americano, visto e considerato che l'ultima sua opera inerente alla serie di romanzi risale al 2012.

Inoltre, sono in molti che vorrebbero almeno qualche dettaglio in più prima dell'uscita definitiva di Winds of Winter.

Pubblicità

Non è da escludere che lo scrittore dopo essersi fatto sfuggire che ci sarà la presenza degli unicorni, possa lasciarsi scappare qualche altro dettaglio interessante che potrà rendere l'attesa un po' più agrodolce.

Spoiler ultimo libro Martin: gli unicorni in Winds of Winter

Secondo le ultime indiscrezioni, George Martin è intervenuto nel corso dello show StarkTalk sul canale di National Geographic e ha parlato a lungo di come lui attraverso questa collana di romanzi ha voluto dare la sua visione del mondo fantasy, mescolando la magia con la realtà.

Inoltre, ha voluto specificare di come lui tratta i cavalli in maniera diversa dagli altri scrittori fantasty, in quanto non li considera solo come bestie che non si stancano mai. Proprio su questo argomento, il conduttore fa notare allo scrittore che nei suoi romanzi non sono presenti cavalli alati stile Pegaso ed è proprio lì che lo scrittore si lascia sfuggire l'anticipazione della presenza di unicorni nei prossimi libri. Infatti, George Martin ha affermato dopo aver sorriso per essersi fatto scappare questa cosa, di aver dato un punto di vista diverso sugli unicorni che sarà molto interessante da scoprire nelle sue prossime opere.

Pubblicità

Ma un altro dettaglio da tener presente è che non è la prima volta che nelle opere di Martin si sente parlare di questi unicorni. Infatti, già in alcuni libri precedenti si è sentito parlare di queste creature mitologie che abiterebbero sull'Isola di Skaggs, al di là delle coste di Westeros. Nei romanzi possiamo leggere che fu proprio Sam Tarly a scoprire durante una lettura la presenza di queste creature che vivrebbero su quest'isola, insieme a dei cannibali. Infatti, proprio per la presenza di questi ultimi, l'isola ha la nomea di essere maledetta e molto difficile da raggiungere, senza mettere a rischio la propria vita.

Dunque, c'è molta curiosità da parte dei fan per cercare di capire l'importanza o meno degli unicorni all'interno della storia. In molti già stanno fantasticando sul ruolo che queste creature potranno avere nei prossimi libri.