Il trono over di Uomini e donne è molto seguito ed amato dal pubblico italiano. Il programma di Maria De Filippi ha formato diverse coppie nel corso degli anni, alcune della quali si sono sposate ed hanno addirittura avuto dei figli. Ci sono però altri protagonisti che sono stati cacciati perchè fingevano di stare nel programma per trovare l'amore, ma in realtà il loro intento era solo quello di avere della visibilità. Negli ultimi giorni circola voce sul web che un cavaliere di U&D sarebbe omosessuale, ma fingerebbe di essere etero per ottenere visibilità mediatica. A lanciare la notizia è stata un'ex partecipante del programma di canale 5.

Pubblicità

L'indiscrezione lanciata sui social

Annamaria Adinolfi, una signora ex partecipante del trono over di Uomini e Donne, avrebbe rivelato che uno dei cavalieri presenti starebbe prendendo in giro i telespettatori e la produzione del programma. Secondo quanto rivelato dalla Adinolfi, pare che l'uomo in questione sia omosessuale ed abbia addirittura un compagno con cui convive da diversi anni. All'interno del programma però, fingerebbe di essere totalmente single ed eterosessuale. La donna non ha fatto alcun nome, dunque l'attendibilità della notizia è tutta da verificare.

Fatto sta che non sarebbe la prima volta che un personaggio finge di essere ciò che non è solo per attirate l'attenzione del pubblico e partecipare alla trasmissione televisiva. I telespettatori sono comunque curiosi di sapere chi sia questo presunto bugiardo che sta prendendo in giro tutti.

In molti ricorderanno che mesi fa girava la stessa voce riguardo il corteggiatore Andrea Dal Corso, che secondo alcuni era omosessuale e si fingeva etero solo per corteggiare Teresa Lengella. I due però, adesso stanno insieme e sembrano essere molto felici della loro relazione, che dopo una serie di turbolenze, pare adesso andare a gonfie vele.

Pubblicità

Le ipotesi sul possibile cavaliere omosessuale

La blogger Annamaria Adinolfi non ha rivelato il nome del personaggio interessato. Per alcuni potrebbe essere Riccardo, per altri Armando o Michele. Tutti e tre i cavalieri hanno però avuto delle relazioni all'interno della trasmissione televisiva. Per scoprire la verità al riguardo non resta che attendere ulteriori aggiornamenti o indiscrezioni.

Secondo le ultime indiscrezioni invece, ben presto dovrebbe ritornare il trono gay all'interno del programma di Maria De Filippi.

Si vocifera di un ritorno già dalla prossima stagione a settembre. Dopo Claudio Sona e Alex Migliorini, salirà sul trono il terzo tronista omosessuale. Sia il trono di Claudio che quello di Alex riscossero un grande successo.