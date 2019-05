Lunedì 20 maggio Albano Carrisi ha festeggiato il suo 76° compleanno. Tra i fan c'era grande curiosità nello scoprire con chi, tra le due donne più importanti della sua vita, il cantante pugliese avrebbe deciso di trascorrere questo giorno di festa. Tra i vari messaggi e post d'affetto per omaggiare l'artista, è spuntato anche uno scatto di Loredana Lecciso che non è per niente piaciuto ai follower di Romina Power.

Dopo un periodo piuttosto burrascoso, sembra che Al Bano e Loredana finalmente da qualche mese abbiano ritrovato un pizzico di serenità, grazie anche al supporto dei figli Jasmine e Bido. Dopo essere approdati insieme a "Live-Non è la D'Urso", entrambi hanno confermato il loro riavvicinamento, e spesso soprattutto la showgirl pugliese lo testimonia sui social network, pubblicando delle immagini insieme all'artista di Cellino San Marco.

Nel giorno del compleanno del cantautore, Loredana Lecciso ha voluto condividere su Instagram una foto della famiglia riunita con tanto di torta.

Al Bano: la foto di compleanno pubblicata dalla Lecciso criticata dai fan.

Nella didascalia che ha accompagnato il post, l'ex compagna di Al Bano ha inserito delle frasi piuttosto significative quali "Festeggiato in anticipo" e soprattutto l'hashtag "Love". Ad oggi la foto ha ottenuto oltre i novemila like e diversi commenti positivi verso il festeggiato.

Tuttavia, tra gli internauti ce ne sono stati alcuni che hanno visto in questo post l'ennesima frecciatina lanciata dalla Lecciso nei confronti di Romina Power. Infatti sono stati soprattutto gli storici sostenitori della coppia Carrisi-Power a criticare il gesto della soubrette pugliese, trovandolo in alcuni casi fuori luogo.

Al Bano, intanto, non ha nascosto in questi ultimi tempi che gli piacerebbe avere una famiglia allargata che possa convivere senza più screzi né litigi. In alcune interviste, infatti, Carrisi ha ribadito più volte che il suo sogno più grande è quello di poter vedere un giorno i suoi cari uniti e in pace, archiviando una volta per tutte i botta e risposta tra le sue due ex compagne di vita. A tal proposito, l'interprete di "Nel Sole" si è detto felice del ritorno in Italia di Romina Power che, dopo aver vissuto per sette anni in California, ha deciso di tornare nel nostro Paese.

Al Bano ospite a La Vita in Diretta

Nel giorno del suo compleanno, Albano Carrisi è stato ospite del programma di Raiuno "La Vita in Diretta". Mentre era in collegamento con il salotto televisivo di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, gli sono stati mostrati i momenti più importanti della sua carriera e della vita privata. Inoltre il cantante ha rivelato che il primo messaggio d'auguri gli è arrivato da Loredana Lecciso poco dopo la mezzanotte, seguito da quello dell'ex moglie Romina Power.

Per quanto concerne i festeggiamenti, invece, l'artista pugliese ha rivelato che non avrebbe trascorso il compleanno con i familiari, ma di essersi recato a Napoli per seguire il concerto del suo grande amico Andrea Bocelli.