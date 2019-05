Ieri sera Amici di Maria De Filippi ha salutato tutto il suo pubblico con una finale spettacolare e all'insegna del talento. Sabato 25 maggio, infatti, è stata trasmessa in prime time su Canale 5 l'ultima puntata di Amici 18 in cui ha trionfato il cantante lirico Alberto Urso davanti alla cantautrice Giordana Angi. Per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di seguire la finale in diretta ci sarà la possibilità di rivederne la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere sul web la finale di Amici 18

Nel dettaglio si segnala che la replica della finale di Amici 18 sarà disponibile solo e soltanto sul web su Mediaset Play e su Witty tv. Per accedere ai contenuti del primo sito sarà necessario registrarsi mentre il secondo, invece, sarà visibile a tutti senza la necessità di autenticarsi. Si segnala, inoltre, che il sito Mediaset Play mette a disposizione degli utenti registrati anche un'applicazione da scaricare gratuitamente e con la quale vedere i contenuti delle reti Mediaset anche dai dispositivi mobili.

Il trionfo di Alberto Urso

La finale di Amici 2019 ha avuto inizio con l'ingresso in studio di Maria De Filippi che ha salutato il pubblico ed ha spiegato il regolamento della finale. Subito dopo la presentatrice ha presentato i 4 giudici speciali della serata, le conduttrici Mediaset: Alessia Marcuzzi, Michelle Hunziker, Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Subito dopo è partita la gara con le prime esibizioni dei quattro finalisti in gara: Alberto Urso, Giordana Angi, Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo.

Al termine della prima manche è uscito di scena il ballerino Vincenzo Di Primo che è arrivato ultimo in classifica dopo la votazione della giuria in studio e del televoto del pubblico a casa. Subito dopo la fine della prima manche Giordana, Rafael e Alberto si sono nuovamente esibiti per guadagnarsi un posto nella finalissima dello show. Pass che alla fine sono riusciti ad ottenere Alberto e Giordana con Rafael che è stato eliminato dal televoto alla fine della seconda manche.

Il ballerino cubano si è consolato con la prestigiosa vittoria nella categoria ballo che gli ha permesso di incassare il premio da 50.000 euro. Al termine di questa fase Maria De Filippi ha dato il benvenuto in studio a Pio ed Amedeo che anche questa settimana hanno divertito tutti con le loro battute spiritose e irriverenti oltre che con la parodia di alcuni successi di Ricky Martin. A fine puntata, poi, Giordana e Alberto si sono alternati in una serie di esibizioni canore sottolineate dagli apprezzamenti delle ospiti in studio.

A fine puntata Maria De Filippi ha annunciato che il vincitore di Amici 18 è Alberto Urso.