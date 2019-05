Nella giornata di ieri il gestore dell'ormai popolarissimo canale YouTube 'Social Boom', ha pubblicato un video in cui ipotizzava che alcune recenti stories, protagonisti Side Baby ed il Brasiliano, fossero da intendere come delle frecciatine di questi ultimi alla Dark Polo Gang.

Come spesso accadde – trattandosi di un canale di Gossip e rumors – le supposizioni di Social Boom non hanno trovato alcuna conferma nella realtà. Tuttavia il video intitolato 'Il Brasiliano incontra Side Baby a Roma e mandano frecciatine alla Dark Polo Gang sminuendoli ?!' è rimasto online.

Pubblicità

Pubblicità

La clip è tutt'ora disponibile, circostanza che ha fatto comprensibilmente arrabbiare i due personaggi chiamati in causa, loro malgrado, come denigratori della Dark Polo Gang, ovvero Side e il Brasiliano.

Entrambi, seppur con modalità molto diverse tra loro, hanno voluto dissociarsi pubblicamente dall'interpretazione dei fatti fornita da Social Boom. Lo hanno fatto in maniera a dir poco netta, escludendo di fatto qualsiasi ipotesi di 'frecciatina.'

La replica piccata di Social Boom: 'Magari guadagno anche più di Side'

A colpire l'attenzione del pubblico sono state soprattutto le parole di Side, che, come in passato avevano fatto anche altri esponenti del Rap game, primo fra tutti Inoki Ness, si è scagliato duramente contro il gestore del noto canale YouTube, prendendolo in giro – umiliandolo per certi versi – invitandolo a trovarsi un lavoro, oltre che una fidanzata.

Il gestore del noto canale 'Social Boom'.

L'affronto di Side, almeno a giudicare dalla replica, sembra aver toccato Social Boom. Quest'ultimo ha infatti diffuso un video di risposta, che in queste ore sta suscitando ilarità tra gli appassionati di rap italiano, durante cui ha tenuto a specificare di aver avuto un rapporto con una ragazza non più di tre ore prima della registrazione della clip.

Social Boom ha inoltre voluto controbattere alla frase 'Trovati un lavoro', queste le sue parole: "Detto sinceramente ho finito di fare se...

Pubblicità

tre ore fa. Il lavoro ce l'ho, e molto probabilmente con l'agenzia che gestisco guadagno anche più di Side".

Queste affermazioni hanno colpito l'attenzione di molti, che le hanno trovate a dir poco fuori luogo, oltre che di cattivo gusto, una sorta di autogol mediatico, che ha rapidamente generato tantissimi commenti ironici e prese in giro, sia sotto il video caricato su YouTube, che in altri luoghi virtuali dove il filmato è stato postato nelle ultime ore.

Emblematico in tal senso questo commento, presente sotto al video ed arricchito da una faccina che vomita alla fine: "Quanto mi sei calato con il 'ho finito di fare se... tre ore fa', pare la risposta che darebbe un ragazzino di 13 anni".

L'errore nella pronuncia della parola 'respect'

Altro elemento che non è sfuggito ad alcuni utenti online è l'errore delle pronuncia della parola inglese, 'Respect', termine ormai entrato nel linguaggio corrente, non solo dei più giovani, che Social Boom ha erroneamente pronunciato all'italiana.