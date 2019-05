Se le puntate italiane di Beautiful già nei prossimi giorni si apriranno ad un nuovo scontro tra Bill Spencer e Katie Logan, molte cose cambieranno nelle trame americane, dove gli ex coniugi Spencer sono ancora vicini. Nelle ultime settimane i genitori di Will hanno trascorso molto tempo insieme, anche grazie al ruolo di 'Cupido' assunto da Justin e Donna. Il fatto ha portato alla rinascita nel magnate dei sentimenti sepolti e che lo hanno portato a una proposta di matrimonio.

Anticipazioni Beautiful: Katie mette alla prova Bill Spencer

La risposta di Katie però è stata diversa da quanto lui si sarebbe aspettato. La sua ex moglie ha rifiutato, ricordando all'ex marito come in passato le abbia preferito Brooke, spezzandole il cuore. In futuro però la Logan cambierà idea su questa proposta, anche se deciderà di mettere alla prova Bill prima di dargli una risposta definitiva.

Beautiful anticipazioni: Shauna tenta di sedurre Bill

Dopo la proposta di matrimonio ricevuta qualche settimana fa, nelle puntate americane di Beautiful, Katie era già tornata indietro sui suoi passi con Bill, raggiungendolo al ristorante.

Qui lo aveva sorpreso in compagnia di Shauna e la loro eccessiva vicinanza l'aveva spinta a non prendere posizione sulle nozze. Proprio questa apparente attrazione tra i due ex amanti, che molti anni fa avevano avuto una relazione a Las Vegas, porterà ad una soluzione alternativa ideata dalla stessa Katie. Le due donne infatti cominceranno ad instaurare una bella amicizia, quando si scoprirà i trascorsi di Shauna con Storm, il padre biologico di Flo.

Katie chiederà alla Fulton di provare a mettere alla prova la lealtà e fedeltà di Bill Spencer, provando a sedurlo. L'idea verrà supportata anche da Brooke, una delle fan del ritorno di fiamma della sorella con lo Spencer. Anche se con qualche rimostranza, Shauna accetterà e si appresterà a mettere in pratica un piano che potrebbe porre fine o confermare il ritorno di fiamma tra i genitori di Will.

Trame americane Beautiful: Katie accetta la proposta di Bill

Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana si concentrano sul piano di Katie per mettere alla prova la fedeltà di Bill, considerando che in passato lei ha sofferto molto per i suoi tradimenti.

Sarà così che Shauna tenterà di sedurre il magnate, trovandosi ben presto in una situazione compromettente con lui. La madre di Flo proverà a baciarlo, dandogli la chiara impressione di voler andare anche oltre, ma a quel punto lui la fermerà. Metterà le cose in chiaro, affermando di non essere interessato, dato che il suo cuore batte per un'altra donna. E da questa dichiarazione alla decisione di Katie il passo sarà breve: dopo il superamento del test, la Logan sarà pronta ad accettare la proposta di matrimonio, nella speranza che questa volta duri per sempre.