Continua l'appuntamento settimanale con la soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' cominciata nel mese di settembre e distintasi per la capacità di tenere alta la concentrazione del pubblico. I colpi di scena sono sempre dietro l'angolo e vedono impegnati i protagonisti, alle prese con nuovi ostacoli da superare. Rimane al centro dell'attenzione la vicenda riguardante la figura di Clelia, che deve sottostare alle richieste del marito, ma la donna può contare sull'aiuto di Luciano.

Le anticipazioni della soap opera.

Quest'ultimo ha intenzione di far venire fuori la verità sul conto di Oscar, dimostratosi un uomo di malaffare e per questo motivo il ragioniere s'impegna per portare questa realtà dei fatti alla polizia. Il prodotto televisivo sta giungendo verso il termine, come dimostrato dall'arrivo del mese di maggio che regala nuove sorprese ai milioni di telespettatori italiani. A notizie felici si contrappongono delle situazioni pericolose che possono mettere a repentaglio la vita dei protagonisti, alle prese con delle questioni da risolvere.

Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 13 fino a venerdì 17 maggio rivelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Luciano. Quest'ultimo non avrà intenzione di lasciare da sola la signora Calligaris a combattere contro la follia del marito.

Il dottor Cattaneo vuole dimostrare la colpevolezza di Oscar

Per tale motivo il ragioniere ha deciso di mettere in atto un piano volto a salvare Clelia (Enrica Pintore) e il piccolo Carlo.

Luciano ha studiato a tavolino una strategia per mostrare la colpevolezza del signor Bacchini e di conseguenza si è servito dell'aiuto di una persona come Cosimo che, in precedenza, gli ha dato delle informazioni. Inoltre il marito di Silvia si è reso conto del complicarsi della situazione, dopo che è venuto a sapere dell'intenzione di Oscar di riportare la famiglia nella città di Trieste. Dunque il padre di Federico proseguirà con le proprie idee, portando avanti la strategia volto a far andare in carcere Oscar.

Luciano costretto ad agire in prima persona

Luciano metterà in moto questo piano, ma gli imprevisti non tarderanno ad arrivare per il dottor Cattaneo. Quest'ultimo si renderà conto di quanto possa complicarsi la vicenda e si vedrà costretto ad agire nel modo migliore in cui crede. Per tale ragione Luciano si dirà intenzionato a intervenire in prima persona per chiudere la faccenda, pur sapendo di mettere a rischio la propria vita. Si avvicina la fine della terza stagione de Il paradiso delle signore che è stata composta da 180 episodi, ma il pubblico potrà rivedere le repliche su Rai premium.

Infine gli sceneggiatori di questa soap opera sono impegnati a scrivere la sceneggiatura per le puntate della quarta stagione.