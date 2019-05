Nuovo appuntamento con la soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore', ambientata nella Milano degli anni cinquanta, soap che ci regala nuovi colpi di scena pronti a incuriosire il pubblico. Non mancano le sorprese che aumentano la suspense intorno ai milioni di telespettatori italiani, alle prese con diversi cambiamenti inaspettati. Il prodotto televisivo sta giungendo verso il termine dopo un'annata fortunata che l'ha visto raggiungere traguardi importanti, come dimostrato nel caso del raggiungimento delle cento puntate.

Le anticipazioni della soap opera di Rai uno.

Nel corso dei mesi ci sono stati molti cambiamenti grazie all'arrivo di nuovi protagonisti che hanno alzato il livello della soap opera. Fin dalla prima puntata, andata in onda il 10 settembre, si è potuta notare la voglia di Luca di mettere in atto la vendetta ai danni della famiglia Guarnieri, che rappresenta un chiodo fisso nella vita dell'uomo. Lo Spinelli si è servito di due complici che potessero dargli il giusto apporto, per completare il piano e nello stesso tempo ha dato inizio a una relazione piena di alti e bassi con la contessa Sant'Erasmo.

Ci sono sempre state delle rivalità tra Luca e Umberto, in quanto lo Spinelli vuole organizzare una vendetta nei confronti del commendatore per una vicenda legata al passato.

Le intenzioni di Luca Spinelli che vuole andare fino in fondo

Le anticipazioni degli episodi trasmessi su Rai 1 da lunedì 13 fino a venerdì 17 maggio svelano che sarà posta la concentrazione intorno al personaggio di Luca. Quest'ultimo avrà intenzione di portare avanti le proprie idee e, nonostante abbia già fatto del male ai figli del commendatore, vorrà continuare a seminare panico.

L'uomo ha rapito Marta che è stata tenuta in ostaggio nella sua villa a Rapallo, ma lo Spinelli ha voluto proseguire nel suo piano volto a distruggere i Guarnieri.

Lo scontro tra i due rivali

Sembra essere giunto il momento del confronto tra i due rivali che non sono mai riusciti a giungere al dovuto chiarimento. Si tratta di Umberto (Roberto Farnesi) e Luca che, nel corso degli anni, si sono sempre resi protagonisti di scontri continui. Nel frattempo Marta (Gloria Radulescu) è stata liberata, ma Spinelli non si tirerà indietro dall'intento di avere uno scontro diretto con il commendatore.

Luca si renderà conto che è giunto il momento per presentarsi alla villa Guarnieri, che regalerà una svolta inaspettata. Il compagno di Adelaide (Vanessa Gravina) si presenterà di fronte a Umberto e inizierà a puntare la pistola nei confronti dell'uomo. Questa vicenda dimostra che Luca non ha voluto seguire le richieste della madre morente che lo aveva spinto a fermare il suo odio nei confronti dei Guarnieri.