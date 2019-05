Anche la prossima settimana torna in onda su Raiuno l'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle signore, in onda come sempre dalle 14 alle 15.40 circa in prima visione assoluta. Nuovi episodi che si preannunciano ricchissimi di colpi di scena e di grandi novità per tutti i protagonisti della serie che si sta avviando verso il gran finale di questa prima stagione trasmessa in daytime. Occhi puntati, in particolar modo, su Nicoletta che si sentirà male ad un passo dal tanto atteso parto.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 6-10 maggio

Nel dettaglio le anticipazioni della prossima settimana de Il Paradiso delle signore dal 6 al 10 maggio rivelano che Vittorio racconterà al ragioniere Cattaneo quello che gli è accaduto con Lisa, dopodiché telefonerà Marta a Parigi per parlarle, ma purtroppo non riuscirà a mettersi in contatto con la donna.

Nel frattempo vedremo che Luca riferirà ad Andreina di essere entrato in possesso di nuovi documenti, tra quelli di sua madre. Documenti che conterrebbero delle informazioni che potrebbero aiutarlo ad incastrare e a vendicarsi di Umberto. Gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che vedremo in onda da lunedì 6 maggio su Raiuno, inoltre, rivelano che Nicoletta comincerà ad avvertire dei forti dolori proprio in occasione del suo ultimo giorno di lavoro.

Il Paradiso sarà a dir poco in subbuglio: tutti sono preoccupati per le condizioni di salute della donna che si sente male e ovviamente allertano un'ambulanza, la quale però tarda ad arrivare. Riccardo, che proprio in quel momento si troverà a passare di lì e, vedendo che l'ambulanza continua a tardare, correrà a chiamare un'ostetrica di sua conoscenza che possa darle una mano nel caso in cui la donna debba partorire.

La mamma di Luca sul punto di morte

Le anticipazioni della prossima settimana della soap opera di Raiuno, inoltre, rivelano che Marta e Vittorio si ritroveranno nuovamente e finalmente si riconcilieranno.

I due, però, cominceranno a fare delle congetture in merito alle varie menzogne che sono state dette da Lisa, arrivando a capire che forse dietro questo piano losca si celi lo zampino di Andreina.

Intanto Gabriella non sembrerà più interessata a Salvatore: l'interesse della donna nei confronti dell'uomo sembrerà calato vertiginosamente e Salvatore non riuscirà a spiegarsi cosa possa essere successo. Occhi puntati anche su Luca che si recherà in Svizzera per dare il suo ultimo saluto alla mamma, ormai in punto di morte.

E proprio nel momento in cui si rivedranno, vedremo che la mamma gli chiederà di lasciar perdere i suoi piani di vendetta.