Le anticipazioni delle puntate della nota soap opera Il Segreto che andranno in onda da lunedì 3 a sabato 8 giugno riservano entusiasmanti novità. Isaac deciderà di verificare se Elsa Laguna sia stata ricoverata realmente in una clinica psichiatrica. Nel frattempo Severo annuncerà ad Eustaquio Molero che non gli venderà le terre di Las Lagunas. Per tale ragione Eustaquio sarà notevolmente adirato con l'uomo. In seguito i cittadini di Puente Viejo continueranno a considerare Elsa come una ladra. Intanto Isaac avrà la conferma: Antolina ha raccontato la verità sul conto della Laguna.

Isaac scopre la verità su Elsa

Nelle prossime puntate de Il Segreto, come quelle detto che verranno trasmesse dal 3 all'8 giugno, Isaac Guerrero sarà sicuro che Elsa sia stata ricoverata in una struttura psichiatrica dopo la morte di sua madre. Fernando confesserà a Maria di non conoscere il posto in cui i sequestratori hanno portato Alfonso ed Emilia. In seguito Carmelo cederà a Saul una pistola, utile a proteggersi da ipotetici attacchi di Molero.

Saul difenderà Julieta da Lamberto Molero.

Isaac sarà parecchio arrabbiato con la Laguna, poiché la donna non gli ha mai raccontato la verità, neanche quando avevano una relazione. Successivamente Lamberto Molero, il figlio di Eustaquio, si recherà alla locanda di Marcela e Matias insieme ad altri uomini.

Saul punta la pistola contro Lamberto

Elsa insinuerà che Antolina in realtà non è incinta e che la gravidanza secondo lei è simulata. Isaac sarà molto infastidito dalle parole della donna.

Poi Antolina sarà visitata dal dottor Zabaleta e scoprirà di avere qualche problema con la gravidanza. Successivamente Saul punterà una pistola contro Lamberto per difendere Julieta. Poi Lamberto vorrà denunciare l'uomo, ma Saul, convinto da Ortega, si costituirà alla guardia civile. Successivamente verrà immediatamente arrestato. In seguito Saul verrà rilasciato e Prudencio gli consegnerà il certificato con il quale si attesta che la Sacra Rota ha annullato il matrimonio tra lui e Julieta.

Il dottor Zabaleta scoprirà che Antolina ha mentito riguardo la sua gravidanza e non è incinta di sei mesi, poiché i sintomi della donna sono riferibili al primo trimestre. Frattanto Antolina inventerà parecchie scuse, ma il dottore non si farà prendere in giro tanto facilmente. Successivamente Antolina, durante la festa di Santa Lucia, chiederà ad Elsa di raggiungerla presso un burrone e farà credere a tutti che la donna l'abbia spinta per farla abortire.

Poi Isaac sarà notevolmente furioso con la Laguna, per tale ragione si recherà da lei alla locanda e l'accuserà di essere un'assassina.