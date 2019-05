Oggi 31 maggio è andata in onda su Canale 5 l'ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, Uomini e donne. Poche ore fa, infatti, è stata trasmessa in diretta la terza ed ultima puntata speciale dedicata alle scelte dei tronisti di quest'ultima edizione. Dopo Angela Nasti e Andrea Zelletta è stata la volta di Giulia Cavaglià che ha concluso il suo trono scegliendo come compagno della sua vita il giovane Manuel Galiano.

La villa

La puntata della scelta di Giulia ha avuto inizio con i saluti di rito da parte di Maria De Filippi, che ha voluto salutare il pubblico e gli opinionisti in studio, e con l'ingresso in studio di una splendida Giulia Cavaglià vestita con un abito retto di colore rosa chiaro.

Subito dopo hanno fatto il loro ingresso in studio i suoi corteggiatori, Giulio Ravelli in abito blu e Manuel in un elegantissimo completo in nero. Entrati in studio tutti i protagonisti del trono, Maria De Filippi ha mostrato al pubblico i video della villa di Giulia. Il tutto è iniziato con l'arrivo della tronista in villa, seguita poi prima da Giulio e poi da Manuel. Il primo corteggiatore che la giovane ha voluto incontrare è stato Giulio, con cui ha fatto due esterne consecutive.

Uomini e donne, Giulia sceglie Manuel

La prima esterna è andata così così mentre la seconda non è andata nel migliore dei modi, in quanto Giulio si è arrabbiato moltissimo perché Giulia si è rifiutata di baciarlo. Subito dopo, la tronista ha deciso di invitare Manuel in Spa, che all'inizio ha rifiutato l'invito ma poi ha raggiunto lo stesso la tronista. In Spa, Giulia e Manuel si sono baciati appassionatamente, facendo andare su tutte le furie Giulio, che nel frattempo stava guardando tutto ciò che loro facevano dai monitor forniti dalla redazione dello show. Visto questo, Giulio ha deciso seduta stante di abbandonare la villa, per poi ripensarci poco dopo grazie all'intervento di Giulia.

La scelta

Finiti i video riguardanti la villa, Maria De Filippi ha invitato Manuel e Giulio ad uscire dallo studio per dare inizio alla scelta vera e propria. Poco prima che questa avvenisse però, la conduttrice ha fatto entrare in studio gli ospiti speciali della puntata, Angela Nasti con la sua scelta Alessio Campoli e Andrea Zelletta con Natalia Paragoni. Fatto il loro ingresso anche loro e finiti i saluti di rito, Giulia ha chiesto a Maria di chiamare per primo Giulio.

Fatto ciò, Giulia e Giulio si sono seduti sulle poltrone rosse e lì la tronista ha comunicato al suo corteggiatore che lui non era la sua scelta. Va detto che inizialmente Giulio non ha preso molto bene le parole di Giulia, ma poi ha cercato di capire il punto di vista della tronista e ha accettato la situazione. Subito dopo si è alzato, ha salutato tutti e se né andato, lasciando il posto a Manuel. Quest'ultimo, infatti, è stato chiamato subito dopo ed è stato invitato a sedersi al centro dello studio per ascoltare ciò che aveva da dirgli Giulia.

E' stato proprio il quel momento che la tronista ha comunicato a Manuel che lui era la sua scelta e che voleva uscire con lui dallo show. Ovviamente, il corteggiatore ha detto di sì ed insieme a Giulia hanno fatto il loro primo ballo sotto una cascata di petali rossi.