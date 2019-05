Gli spoiler delle future puntate de Il Segreto riservano diverse curiosità. Nelle prossime puntate, Isaac Guerrero, interpretato dall'attore Ibrahim Al Shami, inizierà nuovamente a discutere con sua moglie Antolina, interpretata dall'attrice Maria Lima.

Quest'ultima farà di tutto per liberarsi del neonato che porta in grembo, poiché è convinta che il bimbo sia malato e per questo motivo cercherà di provocarsi un aborto. Poi la donna deciderà di dare la colpa a Elsa Laguna per la sciagura. Isaac sarà intontito da Antolina e crederà alla sua buona fede, mentre sarà notevolmente adirato e irritato con la Laguna e la reputerà l'assassina di suo figlio, intimandole in seguito di stare lontana da lui e sua moglie Antolina. Di seguito gli altri spoiler delle prossime puntate della nota soap opera iberica.

Il Segreto, spoiler: Isaac Guerrero sarà geloso di Elsa Laguna.

Elsa si avvicina al dottor Alvaro Fernandez

Nelle prossime puntate de Il Segreto, un'improvvisa epidemia di varicella colpirà Puente Viejo. Per tale ragione il dottor Alvaro Fernandez ed Elsa Laguna si occuperanno degli ammalati e saranno sempre più vicini, così da creare una sorta di legame. In seguito Isaac noterà il rapporto appena nato tra i due e sarà parecchio geloso di Elsa. Poi il Guerrero verrà a scoprire che Fernandez è stato picchiato da alcuni tizi, per tale ragione andrà da Elsa e la avviserà di stare attenta all'uomo, poiché è convinto che nasconda qualcosa di 'losco'.

La Laguna però non darà molto peso alle parole di Isaac, poiché Alvaro confesserà ad Elsa di essere stato aggredito a causa di alcuni debiti non ancora saldati.

Isaac confessa ad Antolina di non averla mai amata

Antolina farà esasperare suo marito Isaac, parlandogli del forte legame tra la Laguna e il dottor Fernandez. Poi Antolina cercherà di spingere il marito ad adempiere alle sue responsabilità coniugali, poiché Isaac aveva promesso alla donna che avrebbero provato subito ad avere un altro bambino, soprattutto per superare la recente perdita del figlioletto.

Successivamente il Guerrero, alla richiesta di Antolina di fare l'amore, non riuscirà a stare calmo e confesserà ad Antolina di non averla mai amata. In seguito Isaac andrà a parlare con Matias e gli confiderà che non può più sopportare di vivere insieme ad Antolina, poiché ha capito di non averla mai desiderata realmente.

Intanto Antolina non si arrenderà e deciderà di escogitare un diabolico piano per far si che Isaac si innamori di nuovo di lei.

La donna sarà estremamente convinta che riuscirà a convincere il Guerrero a tornare insieme a lei e andrà a raccontarlo anche a Marcela.