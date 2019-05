Nelle ultime puntate di New Amsterdam abbiamo assistito al declino del dottor Goodwin, alle prese con gravi problemi di salute. Il medico sta portando avanti la sua lotta contro il cancro, ma le cure sembrano non dare i risultati sperati. Nel finale di stagione assisteremo ad un peggioramento delle condizioni di Max, anche se la conclusione della serie riguarderà soprattutto Helen e Lauren che, coinvolte in un drammatico incidente, rischieranno seriamente la vita.

Infatti il telefilm si concluderà con un vero e proprio interrogativo sul destino di una delle due protagoniste più amate dal pubblico.

Pubblicità

Pubblicità

New Amsterdam: nasce Luna, Georgia in pericolo di vita

Nel primo episodio di New Amsterdam che andrà in onda domenica 2 giugno su Canale 5 (dal titolo "Come previsto"), i telespettatori noteranno un drastico cambiamento nel carattere e negli atteggiamenti di Max. Il direttore sanitario riceverà una pessima notizia sul suo stato di salute, infatti apprenderà che le cure non sono riuscite a farlo migliorare: e così, sconvolto, l'uomo comincerà a trattare male i suoi dipendenti e aggredirà Reynolds, accusandolo di essere responsabile della morte dell'agente Marie.

Anticipazioni New Amsterdam, ultima puntata: Georgia ha un'emorragia, nasce Luna.

Aiutato anche da Helen, il medico lentamente tornerà in sé e, nella seconda puntata (intitolata "Questa non è la fine"), deciderà di istituire il "Piano Famiglia del New Amsterdam", grazie al quale tutti potranno avere accesso all'assistenza sanitaria, compresi coloro che fino a quel momento non avevano potuto farlo per motivi economici.

Nell'ultima puntata, intitolata "Luna", Bloom si recherà a casa di Max per comunicargli di avere intenzione di rassegnare le dimissioni.

Pubblicità

Giunta nell'abitazione, però, troverà Georgia agonizzante e in un lago di sangue, e per questo motivo deciderà di accantonare per il momento i suoi propositi.

Grave incidente in ambulanza: Helen potrebbe essere morta

Max e Bloom assisteranno Georgia durante il parto e, anche se la donna risulterà in grave pericolo di vita, la figlia Luna verrà alla luce sana e salva. Nel frattempo Helen - che tornerà ad essere l'oncologa di riferimento di Max - resterà bloccata nel traffico e non potrà soccorrere prontamente la partoriente.

Goodwin e Lauren, siccome l'emorragia di Georgia non si fermerà, decideranno di chiamare un'ambulanza (che sarà guidata da Helen). Purtroppo però, durante il tragitto verso l'ospedale, il mezzo di soccorso si scontrerà con un altro veicolo in corsa e in seguito a questo drammatico incidente un personaggio-chiave della Serie TV morirà. Al momento, dalle anticipazioni non si apprende chi sarà a perdere la vita: Max, la piccola Luna e Georgia dovrebbero stare bene, ma l'episodio si concluderà con un'inquietante inquadratura su un lenzuolo bianco.

Pubblicità

I telespettatori potranno notare che Bloom respirerà a fatica e sembrerà essere in arresto cardiaco, mentre la dottoressa Sharpe non si vedrà più. Sarà a lei a non prendere parte alla seconda stagione che sarà girata negli Stati Uniti in autunno? Il pubblico spera di no, vista la straordinaria intesa lavorativa venutasi a creare tra lei e Max, che insieme formano una coppia molto amata dai fan sui social network.

Quasi certamente la verità emergerà nella prossima edizione, anche se non si esclude a priori che qualche indiscrezione possa già trapelare dal set di New Amsterdam.