Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996. Gli spoiler degli appuntamenti trasmessi dal 3 al 7 giugno alle ore 20:25 svelano che arriverà il tempo di prendere delle decisioni per molti protagonisti di palazzo Palladini.

Filippo dovrà capire se sia il caso di accettare il progetto del padre, mentre Ferri si è detto invece sicuro dell'investimento nel noleggio delle barche contrastando l'idea di Serena di aprire un piccolo albergo. Il dottor Sartori sembrerà essere coinvolto dalla proposta di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Marina finirà per perdere la pazienza dopo l'ennesima lite con Alberto (Maurizio Aiello): quest'ultimo penserà di avere pieno potere all'interno dell'azienda e non darà alcuna importanza al ruolo ricoperto dalla signora Giordano.

Spoiler Un posto al sole: Guido deluso dall'Altieri dopo la proposta di matrimonio

La decisione presa dal comandante per sorprendere la fidanzata

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), invece, farà i conti con la dipendenza e il motivo è dovuto al fatto che non ha mai smesso di amare Rossella. Marina (Nina Soldano), dal canto suo si metterà alla ricerca delle prove che possano dimostrare la colpevolezza del Palladini. La donna vorrà liberarsi della sua presenza come amministratore delegato, mentre la madre di Elena (Valentina Pace) si dirà sicura di aver la situazione sotto controllo, ma avrà bisogno dell'aiuto di un'altra persona per incastrare il legale.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Guido (Germano Bellavia) che vorrà prendere una decisione determinante nel rapporto con Mariella (Antonella Prisco).

I sensi di colpa dell'Altieri dopo aver rifiutato la richiesta del compagno

Alessandra sarà sempre più vicina a Vittorio, al punto che attenderà la risposta degli abitanti della terrazza per diventare la nuova coinquilina. Il comandante vorrà compiere un ulteriore passo nella storia d'amore con l'Altieri, con la quale ha ritrovato la stabilità.

Il padre di Vittorio (Amato D'Auria) vorrà farle una proposta di matrimonio, ritenendo che la donna possa rimanere contenta di fronte a questa richiesta. Guido rimarrà sorpreso dalla reazione di Mariella che deciderà di rifiutare la richiesta del compagno. Questa situazione farà cadere nello sconforto il comandante assalito dai dubbi. Alex dovrà fare i conti con la discussione con la sorella Mia che si rivelerà essere una piccola peste. La bambina sarà contraria alla scelta della sorella di andare a vivere a Posillipo.

Infine Mariella si troverà alle prese con i sensi di colpa per non aver detto la verità al fidanzato sulla paternità di Lorenzo.