Nelle attuali puntate del Segreto trasmesse in Italia stiamo assistendo ad un lento ma inesorabile riavvicinamento tra Maria e Fernando. Dopo l'addio di Gonzalo, sembra che la giovane donna sia sempre più intenzionata a stringere nuovamente un legame con il Mesia. Quanto emerge dalle puntate che stanno andando in onda in Spagna in questi giorni, la situazione è ben diversa: Fernando sta convolando a nozze con un'altra donna e Maria sta attraversando un difficile periodo.

Esplosione al matrimonio di Fernando

Spoiler spagnoli Il Segreto: Maria rischia di morire, muore la moglie di Fernando

Tutto avrà inizio quando Severo, acerrimo nemico di Francisca, deciderà di ideare un piano che possa concludere definitivamente la vita della matrona. L'uomo, pur consapevole della pericolosità di tale piano, piazzerà un ordigno alla Villa che dovrà esplodere allo scopo di uccidere Donna Francisca.

In realtà, nulla andrà come previsto e nessuno sarà risparmiato da questa tragedia.

Fernando si sposerà con la sua amata Maria Elena proprio alla Villa dove, a pochi istanti dal 'sì', la bomba scoppierà portando immediatamente alla morte la povera Mesia.

Fernando soccorrerà in preda alla disperazione sua moglie ma non ci sarà nulla da fare. Anche Maria sarà ferita gravemente dall'esplosione e, nonostante sia soccorsa subito dal Dottor Zabaleta, le sue condizioni - all'inizio apparentemente buone - peggioreranno sempre di più, portandola ad entrare in coma dopo poco tempo.

Matias in fin di vita

Tra i feriti ci sarà anche il figlio di Emilia ed Alfonso, che inizierà ad accusare quasi subito dopo l'esplosione una febbre altissima causata da una profonda ferita all'occhio. Il ragazzo subirà un netto e costante peggioramento, al punto che i medici non sapranno se riusciranno a salvarlo. Nelle attuali puntate spagnole ancora non si sa se Matias riuscirà a salvarsi.

Nel frattempo, Severo si sentirà molto male ed in colpa per aver causato moltissimi danni, nonostante il suo intento fosse quello di colpire unicamente Francisca.

Dato che non sarà difficile per nessuno comprendere che il responsabile del gesto possa essere il Santacruz, Raimundo vorrà parlare con sua moglie e la inviterà ad interrompere questa inimicizia con Severo e a non fare più nulla contro di lui, considerando gli enormi danni causati dalla vicenda.

Dal canto suo Fernando apparirà veramente disperato per la morte della moglie Maria Elena. Ovviamente il Mesia non mancherà al funerale della donna, ed appena tornato dalla funzione cercherà di occuparsi in tutti i modi di Maria, ancora incosciente.

Non ci resta che attendere le prossime puntate spagnole per vedere se i protagonisti de 'Il Segreto' si riprenderanno.