Fabio Colloricchio è uno degli ex corteggiatori e tronisti di Uomini e donne più amati nel corso del programma. L'uomo è stato per lungo tempo fidanzato con Nicole Mazzocato, sua scelta proprio durante il suo percorso nel programma. I due si erano lasciati per un periodo, ma si sono nuovamente rimessi insieme per poi terminare nuovamente la loro love story qualche mese fa. Il ragazzo ha così decido di lanciarsi in una nuova avventura televisiva, partecipando a Supervivientes, l'edizione spagnola dell'Isola dei Famosi italiana a cui partecipò anche Paola Caruso.

Fabio Colloricchio ex di U&D ha un nuovo amore e rivela: 'Lei è più bella di Nicole'

Proprio nel corso della sua permanenza nell'isola, l'ex della Mazzocato ha incontrato una donna di nome Violeta, anche lei ex tronista di Mujeres y Hombre y viceversa, la versione ispanica di U&D. Tra i due pare essere scoppiato un nuovo amore.

Violeta lascia il fidanzato per Fabio Colloricchio

Violeta aveva negli scorsi giorni abbandonato l'isola per via di alcuni problemi allo stomaco. In molti pensavano che lei potesse essere incinta e dunque si sono dovuti effettuare ulteriori controlli, che hanno dato esisto negativo.

La ragazza è infatti tornata in gioco dopo il falso allarme ed ha addirittura deciso di lasciare quello che era il suo ragazzo Julen, proprio per l'ex tronista. La ragazza e Fabio avrebbero rivelato che la distanza si questi giorni gli ha fatto capire che i due si amano, diventando dunque una nuova coppia.

La donna ha troncato in diretta televisiva la sua relazione con Julen, incontrato e scelto proprio durante Uomini e Donne versione spagnola. Lui non l'ha presa molto bene e dopo diverse discussioni ha però accettato la decisione presa da Violeta.

La Mangrinan si è giustificata dicendo che non si può essere innamorati contemporaneamente di due persone e che con Fabio ha tante cose in comune. Secondo quanto riportano i siti spagnoli, in seguito a questo episodio entrambi si sarebbero scambiati delle dolci promesse.

Le parole su Nicole Mazzocato che non piacciono ai fan di U&D

La coppia formata da Nicole e Fabio è stata molto amata durante questi anni, motivo per cui i fan di Uomini e Donne non hanno per nulla apprezzato una dichiarazione rilasciata proprio da Colloricchio.

Il conduttore di Supervivientes, parlando con l'ex tronista, ha dichiarato che a Fabio piace un tipo di donna specifica e che Violeta assomiglia molto a Nicole. Lui ha però risposto dicendo che la Mangrinan è molto più bella della sua ex Nicole. Ovviamente, i fan che hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma, sono rimasti molto delusi da questa sua esternazione.

La diretta interessata non ha ancora commentato quanto detto dal suo ex e non si sa se lo farà o deciderà di lasciar correre tutto.