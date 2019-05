Siamo giunti all'ultima puntata della nuova edizione della trasmissione 'Domenica In' che ha visto il ritorno alla conduzione di Mara Venier dopo un periodo di permanenza all'interno della Mediaset. Mara Venier è stata ospite in una delle puntate finali del talent show, 'Amici' e ha chiesto a Maria De Filippi di venire a Domenica In.

La moglie di Maurizio Costanzo è rimasta dispiaciuta per il fatto che non ha avuto la possibilità di essere ospite del programma di Rai uno. La presentatrice ha avuto modo di ritornare sull'argomento commentando la mancata partecipazione a Domenica In nell'intervista alla testata online 'AdnKronos'. Nelle settimane precedenti Mara, presente ad Amici, ha conquistato il pubblico per via della simpatia e dell'ironia. La Venier aveva promesso all'amica che sarebbe venuta ospite insieme con tutto il cast di Amici in una delle puntate finali di Domenica In.

Non è mancata la risposta della De Filippi che si è detta delusa dal comportamento della Rai impedendo la partecipazione a Domenica In. L'ospitata è saltata a causa del veto imposto dall'azienda pubblica.

Le dichiarazioni della conduttrice del talent show

Queste sono le dichiarazioni della presentatrice ad AdnKronos: "Mi è dispiaciuto molto che la Rai abbia bloccato la mia ospitata a Domenica In". Ha continuato dicendo che si è trattato di un comportamento scorretto in quanto era già stata annunciata in televisione la partecipazione.

La moglie di Costanzo ha spiegato di non essere mai venuta meno alle promesse fatte al pubblico. Si sarebbe trattato di un semplice scambio di cortesie tra Mara e Maria. La stessa Venier ha avuto la possibilità di andare in due programmi Mediaset. Si tratta di Amici e Tu si que vales in quanto nel contratto era prevista una possibile partecipazione e la De Filippi voleva fare la stessa cosa. Infine Maria De Filippi ha concluso dicendo che bisogna fare più squadra tra presentatrici come avvenuto nel corso dell'ultima puntata di Amici che ha visto la partecipazione di Silvia Toffanin, Alessia Marcuzzi, Michelle Hunzikher e Ilary Blasi.

La delusione della presentatrice

Mara Venier nella puntata di Amici aveva salutato Maria De Filippi ricordandole dell'invito a Domenica In. Si è instaurato un legame di grande amicizia tra le due conduttrici dopo la partecipazione della Venier a 'Tu si que vales'. La De Filippi aveva accettato l'invito della Venier con la quale si era data appuntamento per la domenica successiva e i telespettatori sono rimasti sorpresi di fronte all'assenza della presentatrice.

Dopo il termine della diciottesima edizione di Amici, culminata nell'incoronazione di Alberto Urso, Maria De Filippi ha espresso un parere in merito alla scelta fatta dai vertici della Rai.