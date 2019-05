Lo scorso primo maggio è stata registrata a Roma una nuova puntata del trono over di Maria De Filippi, in cui non sono di certo mancate le sorprese e i colpi di scena. La puntata, infatti, si è incentrata principalmente sull'uscita di scena di tre volti molto noti della trasmissione, Rocco Fredella, Michele Loprieno e Roberta Di Padua. Inoltre è stato dedicato ampio spazio alla nuova frequentazione di Gemma Galgani e si è messo un bel punto finale alla vicenda legata alla presunta relazione fra Simona Bosio e Stefano Pastore.

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Rocco, Roberta e Michele lasciano il programma

Tre abbandoni illustri

Nel dettaglio, si segnala che, nel corso dell'ultima registrazione del trono over, Rocco Fredella ha annunciato, fra le lacrime, di voler abbandonare lo show, a causa delle continue accuse che, ogni volta, gli vengono rivolte da Gemma Galgani. Quest'ultima, infatti, nelle scorse puntate aveva ripetutamente accusato Rocco di rimanere in trasmissione soltanto per fare serate e pubblicità varie. In risposta alle accuse di Gemma, Rocco ha voluto precisare che, da quando è in trasmissione, lui ha guadagnato soltanto 70 euro, al contrario di quello che afferma la torinese.

In conseguenza di ciò, non se la sente più di farsi accusare ingiustamente, preferendo lasciare a malincuore il programma. C'è da aggiungere che, nel corso del suo intervento, Rocco è scoppiato in lacrime davanti a tutti mentre era seduto al centro dello studio. Ma Rocco non è stato l'unico ad annunciare la sua uscita di scena dallo show, in quanto anche Roberta Di Padua e Michele Loprieno hanno comunicato la stessa cosa, uno dopo l'altro. La prima ha annunciato di voler lasciare il programma a causa di alcuni impegni di lavoro che non le lascerebbero il tempo necessario per partecipare alle registrazioni; il secondo ha dichiarato di non voler più intervenire in puntata per evitare di dover di nuovo discutere pesantemente con Armando o con qualche altro cavaliere.

La verità su Simona e Stefano

Nel corso dell'ultima registrazione, comunque, non ci sono stati soltanto gli abbandoni sopra citati ma è stato dedicato anche ampio spazio a Gemma Galgani e alle sue frequentazioni amorose. La torinese, infatti, sta continuando ad uscire con Salvatore anche se la loro frequentazione non sta andando nel migliore dei modi a causa dello scarso interesse che la dama prova nei confronti del cavaliere. Dopo aver parlato di Gemma, Maria De Filippi ha concesso ampio spazio anche al cavaliere Massimiliano che ha fatto sentire in studio una registrazione audio in cui si evince chiaramente come Simona Bosio e Stefano Pastore siano sempre stati una coppia, anche mentre partecipavano al programma e fingevano di essere single davanti alla redazione.