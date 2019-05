Dopo le tre puntate di Uomini e donne dedicate al Trono Over, oggi 2 maggio scenderà in campo il Trono Classico con le vicende dei tronisti Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia. Il portale Witty Tv ha diffuso un video di anticipazioni in merito a quanto andrà in onda questo pomeriggio e relativo alla registrazione effettuata lo scorso 15 aprile presso gli studi Elios di Roma. Ampio spazio verrà dedicato soprattutto ad Andrea e alle sue tre corteggiatrici Giorgia, Muriel, Klaudia e Natalia.

Anticipazioni Uomini e donne: Natalia delude Andrea

Con loro ci saranno baci e discussioni, anche se la più criticata sarà la Paragoni, messa nei guai da una segnalazione. La parte dedicata ad Angela vedrà invece protagonista Alessio Campoli, con la tronista che si dirà sicura dei sentimenti provati dal suo corteggiatore.

Uomini e donne anticipazioni: baci e litigi con le corteggiatrici

Le anticipazioni di Uomini e donne rese note dal Vicolo delle News e dal sito Witty Tv partono dall'arrivo di Andrea nell'albergo di Natalia.

I due litigano ancora fino a quando il tronista se ne va e ritorna dopo essersi calmato. Trascorrono un po' di tempo a bordo piscina dove lei spiega di non amare le cose plateali. Lui la sprona ad aprirsi tenendo conto che il contesto non gli dà molto tempo a disposizione. L'esterna con Klaudia si svolge a casa di lei: la corteggiatrice presenta la madre e parla del padre, lasciando trasparire le proprie emozioni. Anche qui arriva il bacio. Giorgia rifiuta di andare in esterna dato che nella precedente registrazione lui aveva sminuito il bacio che si erano scambiati per dare spazio soprattutto a Natalia.

Muriel rimprovera Zelletta di non dargli abbastanza importanza: "Io me ne sono andata perché mi hai detto che non ho fatto niente per te". La corteggiatrice poi aggiunge: "Io ho rinunciato a tutto per te, dovevo essere da un'altra parte e non qua".

Trono Classico Uomini e donne: una segnalazione su Natalia

Le anticipazioni di Uomini e donne della puntata odierna rivelano che, nonostante la positiva esterna, Natalia viene rimproverata da Andrea a causa di una segnalazione resa nota da un'amica di Klaudia.

La ragazza, presente in studio, racconta di avere ascoltato una conversazione della Paragoni dal parrucchiere, con il quale si vantava di essere entrata nelle grazie del pubblico. Queste le parole dell'amica di Klaudia: "Ero dal parrucchiere mercoledì, ho visto Natalia che raccontava certe cose. Ha parlato dell'esterna con Andrea il giorno prima e del fatto di essere la corteggiatrice acclamata dal pubblico". Tali parole hanno mandato su tutte le furie il tronista che ha sbottato: "Tu le cose che fai, le fai perché vuoi farti amare dal pubblico o perché vuoi piacere a me?".

La puntata odierna di Uomini e donne si chiuderà con una parte dedicata ad Angela Nasti, in esterna con Alessio. La coppia apparirà affiatata anche se non scatterà il bacio. La tronista di dirà tranquilla dei sentimenti del corteggiatore: "Di te sono sicura, so che ti piaccio, so che ti stai innamorando".