La relazione tra Stefano Torrese e Pamela Barretta è giunta al termine, come si evince senza troppa difficoltà dai recenti interventi sui social network della coppia. Conosciutisi all'interno del Trono Over di Uomini e donne, dama e cavaliere avevano deciso di provare a viversi lontano dalle telecamere nonostante le perplessità di lei. La Barretta, infatti, non aveva gradito alcuni atteggiamenti di Stefano, soprattutto nei confronti di Roberta Di Padua, altra protagonista del parterre femminile.

Uomini e donne: amore al capolinea tra Pamela e Stefano

I primi mesi lontano dallo studio, però, avevano lasciato ben sperare su questo amore, tanto che molti telespettatori erano rimasti stupiti dalla relazione che sembrava non conoscere crisi. Ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato e i due diretti interessati non hanno nascosto il reciproco rancore, affidandosi ai profili Instagram. Su quanto accaduto, Roberta Di Padua potrebbe avere avuto un ruolo da non sottovalutare.

Uomini e donne gossip: il botta e risposta di Pamela e Stefano

Cosa sia successo tra Stefano Torrese e Pamela Barretta negli ultimi giorni non è chiaro, ma di certo la coppia nata a Uomini e donne è giunta ad un punto morto del loro rapporto.

Affidandosi ad una Instagram Story, infatti, la dama ha chiosato contro il cavaliere: "Bello quando ti fanno passare come una pazza, gelosa, stalker davanti a tutta Italia e invece poi scopri che i tuoi sospetti erano fondati!" Anche altri post mantengono lo stesso tenore parlando di falsità e sincerità oppure riassumono quanto accaduto all'interno del programma. Pamela ricorda che lei ha accettato di lasciare il programma per vivere il loro rapporto, mentre lui è stato invitato ad andarsene da Maria De Filippi.

Pamela ha quindi chiamato in causa le vere intenzioni di Stefano, da lei definito il "migliore attore". A tali accuse, Stefano si è limitato ad aggiungere che la sua ex ha voluto solo mettersi in mostra, precisando di non voler litigare con lei attraverso le Stories.

Il possibile ruolo di Roberta Di Padua

Tra i telespettatori di Uomini e donne resta la curiosità di capire le ragioni del dissidio tra Stefano e Pamela, avvenuto improvvisamente quando tutto sembrava andare per il meglio tra loro.

E in tutta questa confusione, Roberta Di Padua potrebbe avere avuto un ruolo di primo piano. Sembra, infatti, che l'ormai ex coppia sia stata ospite della registrazione del Trono Over che si è tenuta l'8 maggio (con tutta probabilità verrà trasmessa la prossima settimana) e abbia raccontato qualcosa di scomodo in merito a Stefano Torrese. Ricordiamo, infatti, che già in passato Pamela aveva espresso delle perplessità sul rapporto tra Roberta e Stefano e che proprio questo contatto gli aveva fatto dubitare della sincerità del cavaliere.

La stessa Di Padua ha pubblicato qualche ora fa un post su Instagram che lascia presagire il suo coinvolgimento nella vicenda. Qui ha scritto: "Finalmente la verità è venuta fuori. Seguite le puntate".