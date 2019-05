Dopo tre puntate dedicate agli Over, durante le quali sono stati annunciati degli abbandoni illustri, oggi 9 maggio Uomini e donne concederà spazio al Trono Classico e alle vicende di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià. Il portale Witty Tv ha diffuso un video di anticipazioni in merito a quanto verrà trasmesso su Canale 5 a partire dalle ore 14:45, al termine della telenovela "Una Vita".

La puntata sarà ampiamente dedicata ad Andrea, che vedrà in esterna le sue corteggiatrici Muriel, Natalia e Klaudia.

Anticipazioni Uomini e Donne: il percorso di Andrea Zelletta si complica.

Invece Giorgia verrà lasciata ai margini, e alla fine la ragazza verrà eliminata a causa di un mancato reale interesse nei suoi confronti. Le discussioni saranno all'ordine del giorno, poiché le tre corteggiatrici del pugliese saranno arrabbiate per il suo comportamento che lo porta a commettere un errore dietro l'altro.

Uomini e Donne anticipazioni: Klaudia furiosa con Andrea

Le anticipazioni di Uomini e Donne divulgate da "Il Vicolo delle News" in merito alla registrazione dello scorso 23 aprile, si aprono con lo scontro tra Andrea e Klaudia in camerino al termine della puntata precedente.

Lei lo accuserà di avere svilito la loro esterna che considerava molto importante, e minaccerà di abbandonare il programma. Lui ribatterà dandole della "perdente", e l'incontro si concluderà senza un chiarimento. Solo in un secondo momento Zelletta deciderà di raggiungere la corteggiatrice a casa sua ma, per un problema familiare, potranno restare poco tempo insieme. La giovane comunque gli comunicherà di non avere ancora deciso se tornerà o meno, e allora il tronista le scriverà una lettera per convincerla a non farsi da parte.

In studio la discussione si farà accesa, con Klaudia che avrà qualcosa da ridire sul comportamento del 25enne. Come riporta il portale Witty Tv, la ragazza sbotterà: "Non sai quello che vuoi, quando fai le cose con altre io ci rimango male. Lo capisci?". Lui cercherà di chiarire la situazione: "Non è vero che non mi interessi, lo dovresti capire. Fino a quando non avrò la scelta, mi comporterò così. Lo vuoi affrontare questo percorso o no?".

Trono Classico Uomini e Donne: anche Natalia si arrabbia

Archiviato il breve incontro con Klaudia, le anticipazioni di Uomini e Donne passano all'esterna con Natalia su una barca.

Tutto andrà per il meglio in un primo momento, anche se la Paragoni preciserà: "Io sbaglio poco in confronto a te". Ad un certo punto, però, la redazione chiamerà il tronista per dirgli che Klaudia ha deciso di non tornare più in studio, e questa notizia influirà sull'umore del giovane. Infatti, anche se dirà a Natalia di non essere molto interessato alla comunicazione, sarà palese il suo atteggiamento differente, difatti in studio la corteggiatrice dichiarerà di avere pensato di porre fine all'incontro prima del tempo.

Successivamente Zelletta andrà a Rieti da Klaudia e la convincerà a tornare. Questa decisione farà innervosire Natalia che dinanzi alle telecamere si mostrerà decisamente agitata. La discussione si farà accesa e coinvolgerà tutte le ragazze. Klaudia accuserà il tronista: "Lui fa tutto per tutte, tranne che per me (...) Sembri un palo. Sei lì solo per farti vedere".