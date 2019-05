Quando una soap opera dura da oltre venti anni e conta oltre cinquemila episodi, risulta davvero difficile ricordare ogni singolo evento e questo vale per gli spettatori così come per gli sceneggiatori, quindi in molti casi si tende a chiudere un occhio su piccoli avvenimenti andati in onda in passato. Tuttavia, ai fan di Un posto al sole, non è sfuggito un evento abbastanza grande per essere ignorato, quale una figlia che non viene praticamente mai nominata.

Elisa (Carlotta Lo Greco), Diego (Francesco Vitiello), Raffaele (Patrizio Rispo), Patrizio (Lorenzo Sarcinelli)

Raffaele, in questi episodi, sta facendo i conti con la tristezza dovuta alla lontananza dei figli; seppur siano ormai uomini adulti, risulta credibile e commovente questo suo affetto e questo suo desiderio di volerli accanto a sé, quello che però risulta alquanto strano è come un uomo, così attento ai valori della famiglia, così legato a Diego (Francesco Vitiello) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), praticamente ignori sua figlia Elisa.

Elisa, la figlia di Raffaele

Elisa (Carlotta Lo Greco) era la figlia primogenita di Raffaele (Patrizio Rispo), quindi un personaggio che ha avuto un impatto molto forte nella sua vita.

Pubblicità

Tuttavia non è figlia né dell'attuale moglie Ornella (Marina Giulia Cavalli) né tanto meno della compianta e mai dimenticata Rita, ma bensì di Manuela Secoli (Marina Suma), un amore di gioventù. Senza entrare nei dettagli di una vicenda legata a un passato davvero lontano, vi basti sapere che la ragazza ebbe una storia con Diego (entrambi erano inconsapevoli di essere fratelli), quindi anche lui dovrebbe ricordarsene bene. Senza dilungarsi troppo in tempi ormai andati, lei e la madre lasciarono Napoli dopo che Raffaele ammise candidamente di non amare Manuela perché troppo legato al ricordo di Rita.

Gli attori prendono le loro strade, quindi risulterebbe ridicolo anche solo pensare che tutti possano restare nella soap, tuttavia è da notare come vengano, almeno, citati personaggi non più presenti come il figlio di Marina, Lorenzo o Tommaso. In quest'ultimo caso si è scelto addirittura di dedicargli un'intera storyline, seppure l'attore (Michele Cesari) ormai sia impegnato in altro.

Raffaele resta nuovamente solo

Tornando al presente, Raffaele dovrà affrontare la tristezza e la solitudine dovuta alla partenza dei figli, mentre Patrizio sarà presente per una visita lampo che gli permetterà di mettere in chiaro il discorso in sospeso per Rossella, Diego sarà ansioso di trasferirsi nel suo nuovo appartamento.

Pubblicità

In particolare Raffaele avrà uno scontro con quest'ultimo, ma tali divergenze sembreranno appianarsi quando andrà a trovare il figlio nella nuova casa. Attenzione perché proprio riguardo a Diego e alla sua iperattività ci saranno, nei prossimi episodi, dei particolari sviluppi...