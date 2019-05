Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, il talk-show pomeridiano condotto da Barbara D'Urso e trasmesso su Canale 5, uno dei volti più memorabili della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi ha sfoggiato un cambio di look 'shock': stiamo parlando di Francesca Cipriani, l'ex-naufraga de L'Isola dalle curve giunoniche e dai capelli lunghi e biondissimi che ha voluto mostrare e spiegare ai telespettatori italiani il suo repentino cambio di look.

Pomeriggio 5: la svolta shock di Francesca Cipriani in tv. Blasting News

Francesca Cipriani e la svolta shock, a Pomeriggio 5

Francesca Cipriani era una delle ospiti presenti ieri in studio a Pomeriggio 5. In un primo momento, la padrona di casa, Barbara D'Urso, ha scherzato sulla difficoltà riscontrata nel riconoscerla: la Cipriani si è presentata infatti con una acconciatura del tutto nuova e caratterizzata da un caschetto nero che l'ex-naufraga ha deciso di mostrare in questa occasione.

“È la sorella di Francesca Cipriani!", ha esclamato con un tono sarcastico Barbara D'Urso, prima di cominciare a dialogare con lei.

Ma cosa è accaduto realmente alla Cipriani e come mai ha scelto di cambiare look? Il caschetto da "dark-lady" sfoggiato da Francesca è a quanto pare il risultato di una parrucca ben applicata sulla testa dell'ex naufraga de L'Isola, che molto presto potrebbe voler tornare a mostrare la sua lunga chioma bionda che da sempre caratterizza e contraddistingue il suo personaggio.

E quando la D'Urso le ha chiesto il motivo legato alla sua scelta di sfoggiare un cambiamento repentino, la Cipriani ha rivelato il suo desiderio: “Spero che questo look shock faccia arrivare l’amore”.

Insomma, la prorompente Francesca sembra essersi decisa a volersi trovare a tutti costi un fidanzato, dopo aver ricevuto un clamoroso due di picche da parte dell'aitante ex-gieffino Walter Nudo, vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Francesca Cipriani vs. Valentina Vignali

Nella nuova puntata di "Pomeriggio 5", in cui si è discusso sul tema dei sedicenti Vip "casti e puri", Francesca Cipriani ha ribadito di essere una Vip casta da almeno due anni, nonostante nessuno le creda.

In occasione dell'intervista con Barbara D'Urso, la Cipriani ha chiesto di poter accedere alla casa del Grande Fratello, non solo per poter fare la conoscenza di tutti i bei ragazzi-inquilini della casa più spiata d'Italia.

Il motivo principale legato al suo desidero di accedere al GF16 è rappresentato da alcune dichiarazioni poco carine che ha speso Valentina Vignali sul suo conto, utilizzando nei suoi confronti termini come "stupida". “Dovrebbe sapere bene che sui social le cose sono diverse dalla realtà, basta guardare le sue foto…”, ha sentenziato stizzita Francesca.

Cosa accadrà tra le due?