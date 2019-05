Non c'è pausa nella programmazione di Uomini e donne che tornerà anche oggi 1° maggio con il Trono Over. Dopo i positivi ascolti della puntata del 25 aprile, infatti, Mediaset ha deciso di rinnovare la programmazione nel mese festivo, evitando così la sospensione che sempre in passato aveva caratterizzato il dating show. Questo pomeriggio si ripartirà dalla terza parte della registrazione effettuata lo scorso 24 aprile e più precisamente dal confronto che Riccardo Guarnieri avrà con le quattro dame interessate a lui ovvero Elena, Federica, Ecuba e Stefania.

Ieri pomeriggio l'ex di Ida Platano aveva espresso l'intenzione di chiudere con una di loro a causa di una vivace conversazione telefonica e oggi le cose non andranno meglio per le altre signore. Archiviata la parte dedicata a Guarnieri si passerà ad Enrico e poi a Rocco Fredella che avrà ancora qualcosa da ridire contro Gemma Galgani.

Uomini e donne anticipazioni: Riccardo e i sospetti su Ida

Il portale Witty Tv ha diffuso alcune anticipazioni di Uomini e donne relative alla punta in onda oggi 1° maggio.

In essa, Riccardo si troverà ancora al centro dello studio per confrontarsi con le quattro signore giunte per conoscerlo. Una di loro, Ecuba, esprimerà però dei dubbi in merito alla reale fine della relazione del cavaliere e Ida Platano. A tal proposito affermerà: "Ho fatto un giro su Instagram e ho visto che la tua ex stava a Taranto". Guarnieri negherà di avere incontrato la Platano e anche Maria De Filippi interverrà nel confronto, precisando che tra loro non c'è stato alcun contatto. Si parlerà inoltre delle diverse vedute dell'uomo su una delle quattro dame, che affermerà di non essere intenzionata ad avere dei figli.

Stando a quanto riportato dal Vicolo delle News, Riccardo sarà di veduta contraria dato che nei suoi progetti futuri ci sarà proprio il sogno di diventare padre. Davanti a tale affermazione, però, Roberta Di Padua non potrà fare a meno di intervenire e aggiungerà: "Ma quando lo farai un figlio se non ti darai la possibilità di innamorarti".

Trono Over oggi 1° maggio: Rocco Fredella contro Gemma

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne della puntata odierna, Enrico si confronterà con due dame al centro dello studio e parlerà del bacio a stampo con Fortunata.

Le sue parole causeranno la reazione di Tina Cipollari che si alzerà per portare al cavaliere un cartellino rosso. Infine, ci sarà un siparietto che vedrà come protagonista Rocco Fredella. Partendo dal confronto con una dama del parterre femminile, il piastrellista finirà per lanciare una frecciatina a Gemma Galgani parlando della sponsorizzazione da lei pubblicata di notte nel suo profilo Instagram. La dama, infatti, ha postato un video nel quale indossa la maglietta con la scritta: "Non voglio mica la luna, voglio una gioia".

Tina Cipollari coglierà l'occasione per prendere in giro la dama mostrando la frase incriminata al pubblico presente in studio.