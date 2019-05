Il conto alla rovescia per le scelte nel Trono Classico di Uomini e donne è ufficialmente iniziato, tra conferme ufficiali e diversi rumors. È certo che non verranno trasmesse su Canale 5 in prima serata come accaduto a febbraio per Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Nonostante il positivo riscontro in termini di ascolti, le scelte torneranno alle origini, ovvero alla programmazione pomeridiana. Come fare allora per evitare gli spoiler sulle decisioni dei tre protagonisti?

Maria De Filippi e i suoi collaboratori sono giunti, anche in questo caso, ad una decisione contro le anticipazioni indesiderate, ovvero trasmettere la scelta in diretta televisiva. Le date riguardanti tale emozionante momento sono ancora top secret, anche se con tutta probabilità riguarderanno gli ultimi giorni del mese di maggio.

Uomini e donne anticipazioni: l'ultima puntata prima delle scelte

Oggi, 24 maggio, Canale 5 trasmetterà una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e donne che sarà dedicata a Giulia Cavaglià e Angela Nasti.

Anticipazioni Uomini e Donne: le scelte saranno trasmesse la prossima settimana

Essa sarà relativa alla registrazione effettuata lo scorso 7 maggio, che è stata anche l'ultima effettuata in studio prima della villa e della scelta dei tre tronisti. Dopo l'appuntamento odierno, resterà quindi spazio solo per le tre puntate che saranno dedicate completamente alle decisione di Andrea, Angela e Giulia. Ognuno di loro avrà la possibilità di trascorrere del tempo in villa con i corteggiatori e le corteggiatrici preferite, nella speranza di togliersi gli ultimi dubbi su di loro.

Raffaella Mennoia qualche giorno fa ha annunciato che Zelletta ha già effettuato la sua ultima esterna insieme a Natalia e Klaudia, mentre ha voluto precisare che gli altri incontri in villa non erano ancora stati registrati. Ha quindi invitato i fan a non giungere a conclusioni affrettate, né tanto meno a 'spoilerare' informazioni non veritiere.

Tre probabili date per le scelte del Trono Classico

In una Instagram Story, Raffaella Mennoia ha tolto gli ultimi dubbi in merito alle scelte del Trono Classico di Uomini e donne: "E’ ufficiale, ve lo dico io, le scelte di Uomini e Donne saranno fatte in diretta, come ai bei vecchi tempi.

Quindi no spoiler, ve le vedrete direttamente in diretta". In un successivo post, la collaboratrice di Maria De Filippi ha chiarito che ancora non si conoscono i giorni in cui le scelte andranno in onda. Sono comunque tre le date più probabili, ovvero il 29, 30 e 31 maggio che sanciranno anche la fine della stagione 2018-19 del dating show. I primi due giorni della prossima settimana, invece, dovrebbero essere dedicati al Trono Over di cui il 21 maggio scorso è stata effettuata l'ultima registrazione stagionale.