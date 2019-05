La settimana di programmazione di Uomini e donne si conclude oggi 17 maggio con un nuova puntata dedicata al Trono Classico. Archiviate le vicende di Andrea Zelletta, indeciso soprattutto tra le corteggiatrici Natalia e Klaudia, l'appuntamento odierno sarà dedicato alle troniste Giulia Cavaglià e Angela Nasti.

La prima si ritroverà a litigare con Manuel a causa di un lapsus che non farà piacere al corteggiatore: alla fine lo inviterà a Torino, ma non sarà l'unico al quale chiederà di essere raggiunta. Tempi duri per Angela che, dopo un litigio con Luca, dovrà fare i conti con l'assenza in studio del ragazzo, e in questa circostanza scatteranno lacrime e delusione.

Uomini e Donne anticipazioni: ancora baci tra Giulia e Giulio

Il portale Witty Tv ha diffuso il video di anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Anticipazioni Uomini e Donne: Angela in lacrime per Luca.

La trasmissione si aprirà con il confronto avvenuto tra Giulia e Manuel in strada al termine del precedente appuntamento. La tronista piemontese raggiungerà il corteggiatore per chiarire con lui, ma alla fine lo farà arrabbiare ancora di più quando lo chiamerà per errore "Giulio". Manuel sarà comprensibilmente deluso e affermerà: "Se io vedo una ragazza che mi piace e bacia un altro ragazzo, io non ci sto più con lei. Mi dispiace, sono fatto così".

Sarà difficile per la modella 24enne placare gli animi, anche se poi avrà un'idea che riuscirà a tranquillizzare Galiano: "Stavo pensando una cosa, ti va di venire a Torino da me?". Lui accetterà e l'esterna andrà bene, anche se solo con baci a stampo.

Successivamente però anche Giulio verrà invitato nel capoluogo piemontese, e con lui i baci appassionati ci saranno eccome, deludendo ancor di più Manuel. Raselli in studio rivelerà: "Io quando torno a casa sono felice, nonostante lei abbia baciato Manuel. Con lei sto bene". Giulia, per rasserenare un po' Manuel, chiederà di ballare con lui.

Trono Classico Uomini e Donne: Angela in lacrime

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione effettuata il 29 aprile, "Il Vicolo delle News" rivela che Angela e Luca avranno un diverbio piuttosto acceso. Nei camerini, al termine della precedente puntata, lui esprimerà i suoi dubbi: "Io non voglio una ragazza che sia superficiale. Tu fai vedere il nostro bacio e ti metti a ridere abbracciandolo". L'influencer napoletana scoppierà in lacrime: "Non capisco perché dopo un'esterna mi devo sempre trovare a piangere, odio farmi vedere così, l'ho sempre detto".

La situazione peggiorerà successivamente, con la ragazza che arriverà addirittura a rifiutarsi, in un primo momento, di recarsi in esterna con Alessio. Alla fine però accetterà di vederlo e la scelta sarà positiva, dato che il corteggiatore le migliorerà l'umore. A Luca, invece, verrà comunicato che la tronista non andrà da lui a Milano. Daffrè verrà invitato a Roma per leggere una lettera scritta da Angela, ma questa novità lo deluderà: l'ex single di Temptation Island avrebbe preferito che la ragazza si confrontasse faccia a faccia con lui e non che si nascondesse dietro una missiva.

Per questa ragione non si presenterà in studio e la Nasti, sempre più delusa, faticherà a trattenere le lacrime per tutta la durata del programma.