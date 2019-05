Nelle puntate andate in onda nei giorni scorsi i telespettatori hanno assistito al ritorno di Ida Platano nel parterre del trono over di Uomini e donne. Dopo aver tentato di riconquistare invano Riccardo la dama aveva preferito lasciare il programma e concedersi una vacanza con il figlio.

Pubblicità

Pubblicità

A sorpresa l’ex fidanzato, con il quale ha partecipato a Temptation Island, ha chiesto di poter rivedere la trentasettenne per verificare se c’era la possibilità di riavvolgere il nastro e concedersi una nuova opportunità insieme. Ida non ha nascosto le sue perplessità ed ha deciso di riflettere prima di prendere una decisione definitiva.

In un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne Riccardo ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a tentare di ricomporre il rapporto con la Platano: “A differenze delle altre donne che ho frequentato, con Ida è scattato tutto subito. Mi ha fatto innamorare e non ho mai pensato ad un futuro con un’altra donna. Ora spero, che a differenza del passato, rispetti i miei tempi”.

Riccardo e Ida ci riprovano a Uomini e Donne

Riccardo e Ida, il ritorno di fiamma

Riccardo Guarnieri ha riferito che da alcune settimane aveva iniziato a ripensare ad Ida ed alla possibilità di rivederla: “Ne avevo parlato anche con Sebastiano, uno dei redattori di Uomini e Donne”. In particolare il quarantenne ha spiegato che in questo periodo si è confrontato con diverse dame del trono over senza provare emozioni particolari in quanto ognuna di loro aveva qualcosa che non andava: “Preciso che si tratta di donne fantastiche”.

Pubblicità

Tra un’uscita e l’altra il tarantino ha compreso che l’unica donna che gli aveva fatto realmente battere il cuore era la Platano. “Quando l’ho vista la prima volta è scattato subito qualcosa” - ha chiosato il pugliese.

Inoltre Riccardo ha precisato che il trascorrere del tempo è stato fondamentale per assorbire la rabbia accumulata e rivalutare Ida. Il cavaliere non ha nascosto di aver temuto anche un no: “Ma dall’altra parte ero certo che si sarebbe presentata almeno per sapere quello che avevo da dire”.

'Ora spero che rispetti i miei tempi'

La reazione di Ida, al momento del confronto in studio, ha parzialmente sorpreso Riccardo: “Mi aspettavo un sì o un no, il forse non l’avevo contemplato”. Messe da parte le frizioni di un tempo Guarnieri ha avuto dolci parole per la parrucchiera di origini siciliane ed ha spiegato che pensa a lei quando progetta il suo futuro al fianco di una donna. “E mi riferisco ai figli ed all’idea di matrimonio” - ha evidenziato il cavaliere tarantino che ha chiarito di non aver incontrato la Platano al di fuori della trasmissione per rispettare il regolamento di Uomini e Donne.

Pubblicità

Ora Riccardo spera che Ida prenda seriamente in considerazione il suo desiderio di ricominciare ma sempre rispettando i suoi tempi. “Non sono pronto a trasferirmi con la valigia in mano. Quando stavamo insieme lei voleva che lo facessi subito e questo è stato uno dei problemi”.