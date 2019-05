Le anticipazioni relative alle nuove puntate della soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole', (in onda dal 27 al 31 maggio) riguarderanno, in modo particolare, la situazione di Patrizio: il suo ritorno a Napoli lo ha portato al settimo cielo ma dietro questo suo atteggiamento particolarmente euforico, in realtà, una terribile verità: Patrizio, infatti, fa uso di anfetamine.

Pubblicità

Pubblicità

A scoprire il segreto del Giordano sarà proprio il suo migliore amico, Vittorio. Il giovane Del Bue si sentirà in dovere di aiutarlo. Marina, intanto, cercherà di arginare la leadership di Alberto ai Cantieri mentre Alex rischierà di perdere il proprio posto di lavoro.

Spoiler della soap Un posto al sole: clima teso tra Angela e Franco

Tra Angela e Franco calerà il gelo: il clima diventerà ancora più teso in casa Boschi quando Franco sarà costretto a partire per un viaggio imprevisto.

Anticipazioni Un posto al sole: Patrizio fa uso di anfetamine, Angela e Franco in crisi

Alberto, intanto, incurante della gelosia della sua cameriera Clara, continuerà ad invitare le sue 'conquiste': Marina non potrà fare a meno di notare il profondo disagio di Clara, così deciderà di coinvolgerla in un piano. Quale sarà il vero scopo della mossa della Giordano? Rossella, intanto, è seriamente intenzionata a recuperare l'amicizia con Patrizio: un incontro tra i due convincerà il Giordano ad intraprendere un percorso per disintossicarsi dalle anfetamine.

Pubblicità

Vittorio, parlando con Patrizio, riuscirà a scoprire la vera ragione per cui il giovane avrebbe iniziato a drogarsi: la ragione ha un nome, si chiama Rossella.

Anche Raffaele ed Ornella verranno a sapere del tremendo segreto del figlio e cercheranno, a loro volta, di sostenerlo e di aiutarlo ad uscire da questa difficile situazione.

Patrizio, però, si renderà ben presto conto che non sarà impresa facile allontanare la droga: in seguito ad un momento difficile, dovuto proprio alla sua astinenza dalle anfetamine, si confronterà duramente con Rossella.

Un posto al sole, anticipazioni puntate al 31 maggio: Patrizio incontrerà di nuovo Rossella

Tensioni in vista anche per quanto riguarda Filippo e Serena. Anche Alex sta vivendo un momento particolarmente agitato: la ragazza, infatti, correrà il rischio di perdere il proprio posto di lavoro come cameriera al caffé Vulcano a motivo di un imprevisto. Alberto, intanto, proseguirà nel mettere in atto il suo piano volto a rubare il progetto di Ferri: per tale motivo, Marina Giordano cercherà di fare tutto il possibile per frenare la sua smania di potere all’interno dei Cantieri.

Pubblicità

Patrizio incontrerà nuovamente Rossella con l'intenzione di rimediare ai suoi errori commessi in precedenza: il nuovo confronto, però, non avrà l'esito sperato. Non sarà facile, per il giovane Giordano, riacquistare i propri equilibri: si prospetta un periodo decisamente complicato, con diversi ostacoli da superare.