Sono giunte le nuovissime anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 27 al 31 maggio 2019. Al centro delle trame ci sarà Patrizio in quanto il suo segreto verrà alla luce. Clara, invece, sarà sempre più gelosa di Alberto e Marina se ne accorgerà per cui le farà una proposta. Ecco i dettagli.

Prossima settimana Upas

Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana ci rivelano che Costantin finalmente dirà alla polizia di essere uno degli scagnozzi di Gaetano Prisco. Giovanna, quindi, potrà arrestarlo. Parallelamente a tale evento, vedremo che Franco scoprirà che Ciro ha una cotta per Angela per cui deciderà di chiarire subito la questione con l'amico. Serena avrà invece una parte della tanto agognata eredità per cui inizierà a fantasticare sul come spendere tale cifra.

Anticipazioni Upas 28-31 maggio: Vittorio scopre che Patrizio usa anfetamine

Roberto le darà un consiglio che piacerà molto a Filippo ma la donna non ne sarà felice. Infine Bice risolverà la controversa questione riguardante la persona che dovrà fare da padrino al piccolo Lollo.

Spoiler Upas al 31 maggio

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dal 27 al 31 maggio raccontano che le cose per Patrizio non si metteranno per il verso giusto in quanto il suo comportamento stravolgerà del tutto il suo modo di essere e di fare.

Alberto, invece, porterà a casa le sue nuove conquiste e ciò susciterà la gelosia di Clara. Tra Angela e Franco, invece, le cose non andranno per il verso giusto in quanto il clima di freddezza aumenterà ancora più quando l'uomo dovrà partire per un viaggio improvviso.

Gli spoiler della soap di Rai 3 ci comunicano inoltre che Vittorio resterà senza parole quando scoprirà che Patrizio fa uso di anfetamine. Il figlio di Guido, però, non lo lascerà solo anzi farà il possibile per aiutarlo.

Marina, invece, vedendo Clara insofferente nei confronti del Palladini deciderà di coinvolgerla in un piano contro l'uomo.

Vedremo poi che Patrizio, a seguito di un confronto con Rossella, deciderà di disintossicarsi dalle anfetamine. Purtroppo l'astinenza dalla droga lo porterà a compiere qualcosa di sbagliato. Alex, invece, a causa di un problema molto serio, rischierà di arrivare tardi a Caffè Vulcano pregiudicando così il suo lavoro.

Le anticipazioni di Upas ci raccontano poi che Ornella e Raffaele si renderanno finalmente conto dei problemi di Patrizio per cui cercheranno di aiutarlo in ogni modo.

Parallelamente a tale eventi, vedremo che il padre di Cerruti scoprirà che non sarà lui il padrino del piccolo Lollo per cui se la prenderà duramente con il figlio. Salvatore ci resterà malissimo ma Guido cercherà di consolarlo.Infine Marina cercherà di fermare il Palladini prima che questi riesca a rubare l'idea del Chartering a Roberto mentre nuove tensioni nasceranno tra Filippo e Serena.