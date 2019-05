Appuntamento questa sera in prima serata su Rai 1 con la finale di Ballando con le Stelle 2019 che sarà condotta da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli e che andrà in onda in diretta dall'Auditorium della Rai nel Foro Italico in Roma. La giuria dello show sarà come sempre composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guglielmo Mariotto, Fabio Canino ed Ivan Zazzaroni mentre, nella veste di opinionisti, anche in questa puntata saranno presenti la criminologa Roberta Bruzzone e il giornalista del Tg1 Alberto Matano.

Matano sarà inoltre il custode del tesoretto da assegnare alla coppia o alle coppie che a sua discrezione maggiormente si distingueranno nel corso della serata.

Nuove sfide di ballo per le coppie rimaste in gara

Le sei coppie di concorrenti che si contenderanno questa finale di Ballando con le stelle 2019 saranno le seguenti: Angelo Russo con Anastasia Kuzmina, Nunzia De Girolamo con Raimondo Todaro, Lasse Matber e Sara Di Vaira, Milena Vukotic e Simone Di Pasquale, Dani Osvaldo con Vera Kinnunen ed infine Ettore Bassi con Alessandra Tripoli.

Ballando con le stelle 14, la finale su Rai 1 (Ufficio Stampa Rai)

Ricordiamo che nel corso delle due semifinali andate in onda venerdì e sabato della scorsa settimana sono già state eliminate anche Suor Cristina con l'Oradei Team ed Enrico Lo Verso con Samanta Togni. Le sei coppie finaliste di questa quattordicesima edizione si misureranno in diversi stili di danza, fra i quali sono previsti anche alcuni balli caraibici, i latino - americani e, naturalmente, quelli più standard. Inoltre ci saranno le cosiddette prove di ballo 'a sorpresa' .

Nel corso di questo appuntamento si scoprirà inoltre il vincitore del torneo 'Ballando con te', dedicato alla gente comune. A contendersi questo premio saranno Marek Pisanu, Flash Kids, Giorgia Pia Gatto e l'Officina di Danza.

Ospite d'eccezione: Ivan Cottini

L'ospite d'eccezione della finale di Ballando con le stelle 2019 sarà il 34 enne ed ex modello Ivan Cottini che per l'occasione si esibirà insieme alla sua maestra di danza, Bianca Berardi. Ivan Cottini sette anni fa è stato colpito dalla sclerosi multipla e da allora lotta fortemente contro questa malattia.

L'ex modello in una recente intervista al 'Corriere della sera' ha spiegato che per lui la danza è una delle migliori medicine che ci possono essere e che molto probabilmente è servita a rallentarne la progressione della malattia. Cottini e Berardi balleranno accompagnati dalla musica di Elisa e la canzone dal titolo 'Ti vorrei sollevare'.

La finale di Ballando con le stelle 2019, edizione numero 14, andrà in onda eccezionalmente questa sera, venerdì 31 maggio, a partire dalle ore 20.35, in quanto domani sera, alla stessa ora su Rai 1, è in programma la finale di Champions League Tottenham - Liverpool che si giocherà nello stadio Wanda Metropolitano di Madrid (Spagna).

Altre informazioni sul sito Ufficio Stampa Rai e sul sito RaiPlay.