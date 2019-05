Con la scelta di oggi della tronista torinese Giulia Cavaglia, si concludono le scelte di questa edizione di Uomini e donne, il dating show di Mediaset in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Finite le scelte, l'attenzione mediatica tornerà a concentrarsi suoi possibili tronisti che occuperanno il trono del people show condotto da Maria Da Filippi da settembre 2019. In particolare, negli ultimi giorni si è parlato molto di Antonio Moriconi, la non scelta della tronista napoletana Teresa Langella, potrebbe essere uno dei nuovi tronisti della nuova edizione del programma televisivo.

Pubblicità

Pubblicità

Questo il commento del diretto interessato, riportato dal giornale online, Gossip e Tv: "Essere tronista di Uomini e Donne, sarebbe sicuramente una grandissima opportunità. L'essere sul trono ti dà l'opportunità di trovare ciò che davvero desideri. Questo perché quando sei sul trono arrivano a corteggiarti tante ragazze e tra quelle, è probabile che incontrerai quella giusta per te. Per cui, se Maria De Filippi mi dovesse proporre il ruolo di tronista della prossima edizione, direi sicuramente di sì".

Uomini e Donne: Antonio Moriconi potrebbe essere uno dei nuovi tronisti

Il commento di Antonio Moriconi su Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Nel precedente trono classico invernale abbiamo avuto modo di poter vedere da vicino le vicende sentimentali della tronista napoletana Teresa Langella e della sua scelta Andrea Dal Corso. In particolare, quest'ultimo in un primo momento corteggiava la tronista Mara Fasone, poi successivamente ha deciso di corteggiare Teresa che aveva conosciuto sul set di Temptation Island. Inizialmente la Langella aveva deciso di approfondire solo la conoscenza di Moriconi e aveva deciso di eliminare Dal Corso.

Pubblicità

Successivamente, quando Andrea Dal Corso ritorna negli studi di Uomini e Donne, la tronista napoletana decide di portare in villa sia lui che Antonio Moriconi. Alla fine come tutti sappiamo, la scelta è ricaduta sul modello veneto che però in un primo momento ha rifiutato la tronista e non si è presentato alla festa di fidanzamento in villa. Però poi i due ragazzi hanno avuto modo di rappacificarsi grazie sempre a Uomini e Donne, e ora stano vivendo la loro storia d'amore a 360°.

Sempre durante la stessa intervista, la non scelta della Langella ha avuto modo di dire la sua anche sulla relazione tra Andrea e Teresa: "Sembrano molto innamorati. Sono molto felice per loro. Però c'è da dire che quando una persona ha così bisogno di mostrare le emozioni che sente, spesso nasconde attraverso le parole, qualcosa che in realtà non è così forte. Quando si è felice non per forza bisogna gridarlo al mondo intero. Forse non è il loro caso, e se dovessero essere davvero felici insieme, io posso solo essere contento.

Pubblicità

Gli faccio i miei più sinceri auguri per la loro relazione".