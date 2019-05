La sesta puntata del reality di Canale 5 Grande Fratello andrà in onda questa sera alle 21:25 circa, Barbara D'Urso è la padrona di casa mentre gli opinionisti sono Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Proprio quest'ultimo ha scritto un post per invitare tutti a seguire la diretta del reality. Nel post vi è una foto della concorrente Francesca De Andrè con su scritto in rosso "No comment", nella didascalia del post dopo aver invitato a seguire il programma con Iva Zanicchi e Barbara D'Urso ha commentato: "Ne vedrete delle belle...preparatevi a tutto". Il post fa riferimento soprattutto a Francesca De Andrè, la ragazza in questa settimana è stata protagonista di alcuni episodi poco piacevoli.

GF16,Malgioglio "preparatevi a tutto" - oltre.tv

De Andrè ha insultato il suo ragazzo e Mila Suarez

Nella puntata scorsa del Grande Fratello, alla De Andrè sono state mostrate delle foto di un presunto tradimento da parte del fidanzato. Nelle foto paparazzate infatti il suo ragazzo, Giorgio, era in compagnia di un'influencer, Rosi, mentre usciva dalla casa della De Andrè. La gieffina molto turbata e amareggiata per l'episodio ha perso la pazienza, soprattutto perché non sopportava che i due fossero stati a casa sua e nella rabbia ha urlato di volerlo "bruciare vivo".

Pubblicità

Queste affermazioni non sono passate inosservate, in particolare sui social, e molti utenti hanno chiesto la squalifica dal programma della ragazza, anche Jessica Notaro, giovane ragazza sfregiata con l'acido dal fidanzato, ha dichiarato che queste affermazioni in un programma seguito anche da ragazzi molto giovani sono gravi ed inaccettabili.

Gli utenti chiedono la squalifica di Francesca anche per un altro episodio, la ragazza insieme ad altri concorrenti tra cui Valentina Vignali, ha insultato pesantemente Mila Suarez, in più occasioni le ha urlato "scimmia" e l'ha insultata con frasi irripetibili.

Secondo la De Andrè l'ex compagna di Alex Belli è falsa e stratega, e non si integra con gli altri perché vuole passare da vittima, tuttavia gli insulti rivolti alla Suarez sono stati talmente pesanti che la Vignali ha dovuto calmare l'amica genovese e chiedere agli altri di starle vicino.

Serena riceverà una sorpresa

Sono tanti gli argomenti che verranno trattati questa sera per esempio Serena Rutelli riceverà un'altra sorpresa, questa volta però direttamente in casa, dopo le due lettere, una da parte della madre biologica e l'altra dal fratello biologico Gaetano.

Pubblicità

La ragazza ha anche dichiarato di voler vedere il fratello quando uscirà dalla Casa. Altro argomento sarà Gaetano che questa settimana voleva abbandonare il gioco perché stanco e convinto di aver già dato tutto ciò che poteva dare al programma. Infine ci sarà un'eliminazione tra Erica, Martina e Mila