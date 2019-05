La scelta di Angela Nasti è l'argomento del giorno tra i telespettatori di Uomini e donne. La tronista ha stupito i fan, decidendo di continuare a frequentare Alessio Campoli contro ogni aspettativa della vigilia. Tutti i pronostici davano come super favorito il corteggiatore Luca Daffrè, soprattutto dopo che lei era tornata a riprenderlo a Milano scambiando con lui lunghi baci appassionati.

Lo stesso Alessio era rimasto amareggiato dopo la puntata trasmessa la scorsa settimana, minacciando di lasciare il programma e dichiarando al tabloid "Uomini e donne Magazine" di essersi sentito preso in giro. Nonostante i dubbi della vigilia, il 24enne romano ha comunque confermato il proprio interesse per la Nasti, rispondendo di sì alla sua scelta. A pochi minuti dalla caduta di petali rossi, la neo-coppia ha anche rilasciato la prima intervista ufficiale, esprimendo le proprie sensazioni e i primi progetti per il futuro.

Uomini e donne: Angela è sicura della scelta fatta

Alessio Campoli: 'Ho avuto pensieri altalenanti'

Solo il tempo rivelerà se la relazione tra Angela Nasti e Alessio Campoli durerà anche quando le telecamere di Uomini e donne si saranno spente definitivamente. Nel frattempo, la coppia sembra partire con i migliori auspici, come confermato nell'intervista pubblicata sul portale Witty Tv dopo la puntata trasmessa in diretta. In essa, Alessio ha ammesso di avere vissuto dei sentimenti contrastanti: "Io in questi giorni avevo un sacco di pensieri altalenanti, tra alti e bassi, ma ora sono la scelta e sono molto contento".

Angela invece si è detta sicurissima della decisione appena presa, aggiungendo alle parole del suo neo-fidanzato: "Che facciamo, ci viviamo? Io so che persona sei, tu sai che persona sono". Inevitabile, anche qualche progetto per il futuro, anche se a breve termine. Angela vorrebbe presentare subito Alessio a Chiara, che le è stata molto vicina in questi ultimi giorni frenetici: "Sabato sera conoscerai mia sorella e il fidanzato, andremo a ballare, io ho deciso tutto!"

Luca Daffrè e i dubbi sulla nuova coppia

Nel giorno successivo alla scelta di Angela Nasti, il mondo del web si è espresso in maniera abbastanza contrastante nei confronti dell'ultima coppia nata a Uomini e donne.

In molti sostengono che la tronista abbia fatto bene a scegliere Alessio, mentre altri pensano che si tratti di una scelta di comodo, fatta proprio per assecondare le preferenze dei telespettatori del programma. Di opinione simile è anche Luca Daffrè nella sua prima intervista dopo la puntata di ieri. In essa, il corteggiatore deluso ha confessato tra le lacrime di essere dispiaciuto per non riuscire ad arrivare alle persone e ha anche aggiunto: "Spero che lei non si sia fatta influenzare da tutto quello che girava intorno.

Io sono sempre stato screditato da lei, fin dall'inizio, e non è bello".