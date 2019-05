Le anticipazioni di “Beautiful” relative alle puntate dal 5 all’11 maggio su Canale 5, ripartono dal triangolo amoroso composto da Hope, Liam e Steffy. Il figlio di Bill non sa se scegliere l'amore e la tranquillità coniugale con Steffy o seguire i suoi veri sentimenti e tornare da Hope, che non ha mai dimenticato.

Negli episodi delle prossime settimane, sarà proprio la Forrester a dare una svolta a questa storyline, mettendo da parte l’orgoglio e pensando al bene di suo marito.

Beautiful, Steffy accetta di sposare Bill

Hope rimarrà senza parole dopo il gesto inaspettato che farà la sua rivale in amore. Prima però, Bill farà una proposta inaspettata a Steffy che, senza più speranze, finirà con l+accettare. Nel frattempo, continuano gli intrighi tra Emma, Zoe e Xander. Tre nuovi arrivi che hanno movimentato non poco le attuali trame di Beautiful.

‘Beautiful’ anticipazioni: Bill alla carica, Steffý becca Liam in flagrante

Il fatto che Steffy sia in crisi dopo la notizia della gravidanza di Hope farà drizzare le orecchie al furbo e spietato Bill Spencer.

Il magnate, convinto di potersi riprendere la giovane Forrester, metterà da parte le promesse fatte e tornerà alla carica, raggiungendo il risultato sperato (o almeno questo è quello che crederà). Nel frattempo, tutto è pronto per la sfilata della casa di moda Forrester. Emma sarà incaricata di aprire la passerella.

Un imprevisto però rischierà di mandare tutto all’aria. Nel tentativo di spiare Zoe, la stagista travolgerà una modella, che cadrà a terra rovinosamente, facendosi male.

A quel punto, sarà proprio Zoe a salvare la sfilata prendendo il posto della modella infortunata. La sfilata sarà un successo unico. Le anticipazioni di “Beautiful” proseguono con l’intento di Steffy di tenere al suo fianco Liam. La Forrester però avrà un’amara sorpresa. Bill le invierà una foto che ritrae Liam e Hope abbracciati e Steffy si precipiterà alla sfilata per controllare la situazione, scoprendo suo malgrado la verità.

Anticipazioni ‘Beautiful’: Steffy accetta di sposare Bill

Le trame settimanali di ‘Beautiful’ proseguono con Ridge che, incuriosito da Zoe, viene messo in guardia dalla sua famiglia, convinta che la stagista nasconda qualcosa di torbido.

Steffy vedrà invece Liam e Hope baciarsi in camerino e lascerà senza alcun dubbio il marito, nonostante quest'ultimo tenti disperatamente di giustificarsi. La Forrester si incontrerà con Bill, che le chiederà di sposarla: la giovane accetterà in cambio di una grossa fetta di azioni. Nel suo cuore però, Steffy sa di amare profondamente Liam e non vorrebbe perderlo. Nelle prossime anticipazioni di ‘Beautiful’ si scoprirà come procederanno le cose.