Le anticipazioni di “Beautiful” relative alle prossime puntate su Canale 5 annunciano la scelta finale di Steffy che, a dispetto di tutti e tutto, darà l'assoluta priorità a se stessa. La giovane Forrester sa di non avere più l’amore di Liam, dopo averlo scoperto baciare con passione Hope al termine della fortunata sfilata 'Hope for the future'. Inoltre, è consapevole che la proposta di matrimonio di Bill Spencer è solo dettata dall’ossessione e dalla sete di potere.

Beautiful, Steffy stupisce Hope e Liam

Ciò che è importante ora è il bene della piccola Kelly. Steffy vorrà dunque dimostrare a sua figlia di saper badare a se stessa e di non aver bisogno di un partner al suo fianco. Sarà una madre single ma orgogliosa. La Forrester inoltre compirà un gesto di grande generosità nei confronti della sua rivale in amore Hope, che rimarrà senza parole.

Beautiful: Steffy lascia Liam e mette all’angolo Bill

Stando alle ultime anticipazioni ‘Beautiful’, Steffy non perdonerà mai Liam per aver baciato Hope Logan dopo averle promesso una vita insieme a lei e alla piccola Kelly.

In un primo momento, spinta dalla rabbia, accetterà di sposare Bill in cambio di una grossa fetta di azioni. Con il senno di poi però, capirà l’inutilità della vendetta e tornerà sui suoi passi. Steffy chiederà un ultimo confronto a Liam alla Forrester Creation e gli comunicherà di voler troncare con lui definitivamente. Successivamente, si recherà da Bill e gli dirà di non volerlo più sposare. La dignità non ha prezzo. Stranamente, lo Spencer non reagirà impulsivamente come suo solito e, spinto da un’insolita generosità, concederà ugualmente le quote azionarie promesse a Steffy.

Hope sorpresa da Steffy nelle prossime puntate di ‘Beautiful’

La nuova vita che si è prefissata di condurre Steffy non ammette rancore e risentimento. Il suo obiettivo sarà solo dare tutto il suo amore a Kelly. Decisa a mantenere questa promessa fatta a se stessa, Steffy incontrerà Hope e, lasciandola senza parole, le consegnerà l’anello di fidanzamento di Liam. In questo modo, le darà la sua benedizione concedendole di vivere liberamente la storia d’amore con il suo ex marito.

Hope abbraccerà la storica rivale e le prometterà che questo gesto di generosità non potrà che fare del bene a Kelly e al futuro bambino che porta in grembo. Liam, presente al momento del generoso gesto, proverà a fermare Steffy, sebbene invano. Come annunciano le anticipazioni ‘Beautiful’, Hope e Liam torneranno ad essere una coppia a tutti gli effetti, questa volta con il consenso di Steffy, decisa a farsi da parte e scegliere se stessa. Peccato però che il destino crudele remi contro la nuova coppia, riservandole un'amara sorpresa.