La scorsa settimana si è assistito ad una puntata del Grande Fratello in cui Serena Rutelli ha ricevuto una lettera da parte della madre biologica. La donna, però, ha espresso chiaramente la sua intenzione di non voler avere più nulla a che fare con la mamma, dati i lunghi anni trascorsi dal suo abbandono. In puntata, Barbara D'Urso aveva comunicato alla ragazza che lei aveva altri fratelli che come lei sono stati adottati. Durante la puntata di Domenica Live di ieri, la conduttrice ha mostrato una lettera probabilmente scritta proprio da uno dei fratelli.

GF 16, si fa avanti il fratello di Serena Rutelli: 'Vorrei incontrarla'

Nuova lettera per Serena

All'interno dello studio di Domenica Live, la D'Urso ha annunciato la presenza di una lettera proveniente da uno dei fratelli della ragazza, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. La conduttrice ha spiegato che, come prima cosa, anche in questo caso si è messa in contatto con i genitori di Serena per capire come agire. La donna ha infatti chiesto alla Palombelli se far leggere o meno questa lettera alla figlia.

Da parte della conduttrice di Forum è arrivato il consenso e, dunque, nella puntata del Grande Fratello che andrà in onda questa sera, Serena leggerà questa nuova richiesta d'incontro. La ragazza, forse, questa volta avrà maggiormente piacere nel vedere le parole contenute nella missiva, dato che in settimana ha espresso il desiderio di voler conoscere gli altri suoi fratelli.

Le dichiarazioni di uno dei fratelli della Rutelli

La Rutelli oggi, 6 maggio, vivrà dunque una nuova emozione inaspettata all'interno della casa.

Questa esperienza al GF 16 le sta permettendo di conoscere nuovi aspetti della sua vita familiare. Barbara D'Urso a Domenica Live ha riportato le dichiarazioni del fratello di Serena. L'uomo, che ha 30 anni, ha ammesso di essere venuto a conoscenza di avere una sorella solo poco tempo fa. All'interno della casa, il ragazzo ammette di averla guardata e di essersi intenerito il cuore nel vederla. E' così arrivata la decisione di scrivergli una lettera per fagli sapere della sua esistenza e per esprimere tutta la sua voglia di incontrarla.

Non resta dunque che attendere ancora poche ore per scoprire se la figlia adottiva della Palombelli deciderà di leggere in diretta la lettera oppure no. Questa sera andrà infatti in onda una nuova puntata del Grande Fratello in cui verrà decretato un nuovo eliminato dalla casa. Nella lista dei nominati è presente anche Serena, insieme a Mila Suarez, Kikò Nalli, Daniele e Cristian Imparato. Per uno dei protagonisti, dunque, l'esperienza volgerà definitivamente al termine.

A votare sarà il pubblico da casa, che attraverso le sue volontà deciderà chi far restare e chi no.