Le puntate italiane di Beautiful delle prossime settimane segneranno la svolta per alcune delle trame che tengono banco da diversi mesi. Tra di esse, vanno segnalati gli intrighi orditi da Bill Spencer prima nei confronti della Spectra Fashions e successivamente verso Steffy. Dopo la notte di passione trascorsa con il suocero, quest'ultima ha dovuto affrontare le insistenze del magnate che ha usato ogni mezzo in suo potere per separarla da Liam. Nelle prossime puntate, le intromissioni di Bill porteranno la Forrester ad accettare di sposarlo dopo avere sorpreso Liam tra le braccia di Hope.

Anticipazioni Beautiful: Bill Spencer chiede scusa a Liam

La promessa di matrimonio verrà suggellata da un vero e proprio contratto attraverso il quale la Forrester chiederà le quote della casa di moda in cambio del fatidico sì. Ma proprio nei giorni successivi, la figlia di Ridge farà un passo indietro e Spencer Senior la sosterrà, ammettendo anche di voler rimediare ai tanti errori commessi con i figli.

Beautiful anticipazioni: Steffy rinuncia all'amore

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Beautiful, Steffy correrà da Bill dopo avere sorpreso Liam in atteggiamenti compromettenti con Hope.

Ma dopo avere chiesto all'ex suocero di sposarla, la Forrester tornerà indietro sui suoi passi. Gli dirà di non avere bisogno di un uomo al suo fianco per essere felice e di volersi concentrare sul suo ruolo di mamma e donna in carriera. Bill sarà stupito da tale dichiarazione e non insisterà oltre, accettando di trasferirle comunque le quote della casa di moda. Finirà così la lunga e triste storyline relativa alla fissazione di Bill per Steffy. Quest'ultima d'ora in avanti sceglierà se stessa e rinuncerà all'amore, chiedendo a Liam di sposare Hope. A conferma di tale desiderio, la Forrester donerà all'ex rivale il suo stesso anello di fidanzamento.

Trame Beautiful: Bill chiede perdono a Liam

L'improvviso cambiamento di Bill Spencer non avrà a che fare soltanto con Steffy. Nelle puntate italiane di Beautiful, il magnate si renderà conto di avere commesso molti errori e cercherà di porvi rimedio. La prima persona alla quale rivolgerà le sue scuse sarà Liam, colui che più di tutti ha sofferto per la crudeltà del padre. Ma il tentativo di riavvicinamento non avrà gli esiti sperati: nonostante la generosità che ha sempre contraddistinto il rampollo Spencer, questa volta per lui sarà impossibile dimenticare il tradimento e le successive macchinazioni.

Bill si troverà solo come non mai, dato che anche Wyatt non vorrà più saperne di lui. E la situazione sarà persino destinata a peggiorare quando Katie Logan comincerà una battaglia in tribunale per ottenere la custodia esclusiva del piccolo Will, trovando in questa sua mossa l'approvazione di Thorne e di Ridge.