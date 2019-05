Le vicende di Beautiful continuano ad appassionare i fan di Canale 5. Nelle puntate attualmente in onda in America, Liam tornerà a Los Angeles dove scoprirà che Thomas ha messo gli occhi addosso ad Hope.

Beautiful: Hope si avvicina a Thomas e Douglas

Le anticipazioni americane di Beautiful, riguardanti le puntate in onda attualmente in America, si soffermano sul triangolo amoroso formato da Liam, Thomas e Hope.

Nel dettaglio, la Logan sarà sempre più incerta tra Liam (Scott Clifton) ed il figlio di Ridge. La ragazza, infatti, convinta di aver perso Beth durante il travagliato parto sull'Isola di Catalina, si avvicinerà sempre di più a Douglas. Proprio quest'ultimo tornerà a Los Angeles insieme a suo padre Thomas dopo la morte prematura di Caroline (Linsey Godfrey). Il bambino, infatti, dimostrerà di accusare tantissimo la mancanza della mamma, tanto che Hope cercherà di offrirgli tutto il suo affetto per farlo stare meglio.

Beautiful, trame americane: Liam chiede alla Logan di scegliere tra lui o Thomas

Anticipazioni Beautiful: Wyatt informa Liam delle intenzioni di Thomas

Nel frattempo Wyatt (Darin Brooks) scoprirà da Sally che Thomas sta approfittando della vicinanza di suo figlio per riconquistare il cuore della Logan. Il figlio di Quinn, a questo punto, telefonerà a Liam a Parigi per informarlo di ciò che sta succedendo a Los Angeles. Come noto, il marito di Hope (Annika Noelle) si è recato nella capitale francese per un breve soggiorno e trovare Steffy con le loro bambine, Kally e Phoebe.

Lo Spencer torna a Los Angeles

Le trame delle puntate americane di Beautiful, in onda prossimamente in Italia raccontano che il piano di Thomas creerà un vero cataclisma a Los Angeles. Infatti provocherà problemi a Wyatt e Sally, che si lasceranno mentre Hope e Liam entreranno in crisi. Il figlio di Quinn, infatti, dimostrerà di essere deluso in quanto Sally le aveva tenuto nascosto il piano del Forrester. Nel frattempo Liam tornerà a casa dove verrà accolto a braccia aperte Hope.

Qui troverà una situazione alquanto ambigua. Thomas, infatti, dichiarerà allo Spencer di voler la Logan come mamma di Douglas. Inoltre sarà sicuro che Liam stia meglio accanto a Steffy e alle sue bambine.

Liam mette la Logan di fronte ad una scelta

Liam, a questo punto, cercherà di far tornare Hope sui suoi passi, mentre quest'ultima crederà che il figlio di Ridge non abbia secondi fini. Ma ecco che il figlio del magnate, tenterà di aprire gli occhi alla moglie.

Purtroppo quest'ultima apparirà molto confusa, tanto che il marito le chiederà di scegliere tra lui o Thomas. Si può anticipare che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) potrebbe tornare a Los Angeles a complicare ancora di più la questione. Chi sceglierà la figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang)? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni di Beautiful.