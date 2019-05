Dopo essere nato - leggermente in ritardo - il 6 maggio, finalmente il figlio di Harry e Meghan è stato mostrato al pubblico e ai sudditi. Evidenti le differenze rispetto alle presentazioni dei figli di William e Kate (sono stati solo alcuni i giornalisti che hanno potuto scattare le foto): però è ancora mistero per il nome del Baby Sussex.

Harry e Meghan, diffuse le prime foto del Baby Sussex

Nella cappella di St George del Castello di Windsor, vicino alla residenza di Frogmore Cottage, sono state scattate le prime fotografie del royal baby.

Le prime foto ufficiali del Baby Sussex

I due neogenitori, apparsi raggianti, hanno raccontato ai giornalisti di sentirsi molto felici e di aver dato alla luce un bambino dal carattere tranquillo e calmo.

Scherzando, Harry ha dichiarato: "Non saprei dire da chi ha preso", alludendo al suo carattere frizzante. Esteticamente i tratti somatici sembrano essere quelli di Meghan Markle, ma Harry ha spiegato che i tratti del loro bimbo si stanno modificando continuamente e che in due settimane potrebbe essere radicalmente cambiato.

Sui social si sono scatenati molti commenti sull'abito di Meghan, bianco, che esaltava le tipiche rotondità post-partum. Una scelta sicuramente molto diversa da quella operata più volte da Kate Middleton, che sceglieva abiti per nascondere la pancia un po' più pronunciata. "Siamo emozionati per questo batuffolo di gioia e vogliamo godere del tempo speciale con lui", ha dichiarato Harry.

Meghan Markle: 'Ho i due ragazzi migliori del mondo'

La neomamma Meghan ha rivolto i suoi ringraziamenti a tutti i sudditi e a tutti coloro che si sono interessati alla nascita e alla salute del Baby Sussex.

"Per noi ha significato molto" - ha detto Meghan - "Sono felice, ho i due ragazzi migliori del mondo. E' stato un sogno".

Intanto il nome del Baby Sussex non è stato ancora reso noto e non si ha certezza su quando si saprà. Gli scommettitori sembrano propendere per Alexander; intanto, secondo quanto trapelato, la Regina Elisabetta dovrebbe presto vedere per la prima volta Baby Sussex,

Inoltre, ci sono state già alcune polemiche perché Meghan avrebbe disatteso al protocollo per l'ennesima volta dal suo primo ingresso nella casa reale.

Markle avrebbe infatti infranto la tradizione permettendo che tra i giornalisti presenti (pochi e scelti, rispetto a quanto accaduto nel caso delle ultime nascite a Buckingham Palace) ci fosse anche un cameraman di un'emittente americana. La tradizione invece vuole che i fotografi e i giornalisti presenti possano essere soltanto britannici. Staremo presto a vedere quando i due duchi di Sussex decideranno di dare la notizia del nome del bambino.