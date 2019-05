Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera americana, 'Beautiful' in onda sul piccolo schermo dalla fine degli anni ottanta regalando molte sorprese ai milioni di telespettatori, alle prese con dei colpi di scena inaspettati nella vita dei personaggi principali. La tematica amorosa continua a essere prevalente all'interno del prodotto televisivo, come dimostrato dalla figura di Liam, diviso tra l'amore di due donne. Al momento Hope sembra essere favorita su Steffy per conquistare l'amore del giovane Spencer e la Logan non ha mai smesso d'amare il figlio di Bill.

Quest'ultimo è stato la causa dell'inizio delle incomprensioni tra Steffy e Liam, in quanto ha passato una notte con la figlia di Ridge. Domenica 5 maggio ha inizio una nuova settimana in compagnia della soap opera che attira l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni degli appuntamenti che sono trasmessi su Canale 5 fino a sabato 11 maggio svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame la figura di Bill. Quest'ultimo non avrà intenzione di mollare la presa e vorrà approfittare della situazione per riprendersi Steffy.

Zoe riesce a far andare in porto il suo piano

La causa di questo cambio d'umore dell'editore è dovuta al fatto che è venuto a sapere di una novità inaspettata sul conto di Liam. Quest'ultimo aspetta un figlio da Hope e di conseguenza Bill penserà di avere le carte in regola per riconquistare la donna amata. Emma non riuscirà a ritrovare la serenità nella sua vita, per via della presenza ostacolante di una rivale come Zoe che non vuole dare tregua alla compagna di Xander.

L'attuale fidanzata dell'Avant sarà impegnata a dare inizio a una sfilata, ma perderà la concentrazione dopo aver visto Zoe e per questo motivo finirà per travolgere una modella, rendendola vittima di un infortunio.

Steffy delusa da Liam

Zoe sarà contenta per ciò che è successo e avrà la possibilità di indossare l'abito della modella, riuscendo a ottenere un successo inaspettato. Bill s'impegnerà per riconquistare la fiducia di Steffy e mostrerà alla donna le foto che mostrano l'abbraccio tra Hope e Liam.

La moglie dello Spencer deciderà di presentarsi all'azienda Forrester, per rendersi conto della realtà dei fatti. Ridge rimarrà incuriosito da Zoe e avrà intenzione di fare molte domande alla donna, mentre Hope e Liam rimarranno felici per il successo della sfilata. Steffy si renderà conto che Liam e Hope sono innamorati, dopo averli visti baciare in camerino. La figlia di Ridge rimarrà sconvolta da ciò che ha visto e dirà al marito di voler chiudere qualsiasi tipo di rapporto con lui.

Infine Brooke e Ridge s'interrogheranno sul futuro delle figlie.