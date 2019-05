Anticipazioni di Beautiful che spiazzeranno i telespettatori di Canale 5. Nelle puntate di giugno, Steffy e Liam vivranno ore drammatiche a causa della salute di Kelly mentre Hope si preoccuperà moltissimo quando noterà delle perdite ematiche durante la gestazione.

Beautiful: la figlia di Steffy e Liam sta male

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse presumibilmente a giugno su Canale 5, si soffermano su Steffy, Liam e Hope, il triangolo d'amore che sta appassionando gli italiani.

Beautiful, trame: Steffy e Liam in ansia per Kelly, Hope ha un problema con la gravidanza

Steffy e lo Spencer, infatti, si avvicineranno di nuovo a causa della loro bambina Kelly. Proprio quest'ultima accuserà una febbre altissima, tanto da far preoccupare moltissimo la madre, la quale pregherà Liam di correre da lei. La Forrester, infatti, dimostrerà di non saper gestire la situazione, tanto scusarsi con l'ex marito per averlo fatto correre a casa sua. D'altro canto, Liam la rassicurerà che per lei ci sarà sempre.

Anticipazioni, Beautiful: la gravidanza di Hope a rischio?

Le trame di Beautiful, riguardanti i nuovi episodi in onda a giugno sulle reti Mediaset, raccontano che Hope telefonerà a Liam (Scott Clifton) per dirgli di stare molto male.

La Logan, infatti, accuserà delle violenti fitte al basso ventre, tanto da avere intenzione di recarsi al pronto soccorso per un controllo ginecologico e capire cosa sta succedendo alla sua Gravidanza. Durante la telefonata, Hope pretenderà che Liam la raggiunga in ospedale. Il figlio di Bill, a questo punto, correrà al capezzale della futura moglie, che sarà visitata da una ginecologa, la quale le dirà che le perdite sono normali in gravidanza. Inoltre la dottoressa la sottoporrà ad un'ecografia per scongiurare il problema di una minaccia d'aborto.

Steffy preoccupata per la salute di Kelly, Bill minaccia Katie

Nel frattempo Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) riceverà un invito da Wyatt (Darin Brooks) e Sally a partecipare ad un bikini party per trascorrere alcune ore spensierate per non pensare all'imminente matrimonio tra Liam e Hope. Purtroppo l'invito dovrà essere rifiutato a causa delle condizioni di salute della piccola Kelly. Ma non saranno gli unici colpi di scena che caratterizzeranno il mese di giugno, in quanto Katie (Heather Tom) e Thorne continueranno ad amarsi, nonostante le minacce di Bill (Don Diamont), diventato cattivo dopo aver scoperto che l'ex moglie ha intenzione di chiedere l'affidamento esclusivo di Will.

Per questo motivo la sorella di Brooke sarà molto in ansia, tanto che Thorne cercherà di infonderle coraggio. Come evolverà la vicenda? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni di Beautiful per scoprire cosa succederà.