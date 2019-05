Lunedì 6 maggio 2019 sarà trasmessa in diretta tv alle ore 03:00 italiane la quarta puntata dell'ottava stagione de Il Trono di Spade su Sky Atlantic. Dalle ore 21:15, dello stesso giorno, la puntata sarà disponibile anche in replica streaming su Now Tv e Sky Go oltre che in replica tv su Sky Atlantic, in modo tale che chi non si è potuto svegliare di notte, potrà tranquillamente godersi in prima serata le gesta di Cersei, Jon e Daenerys.

Spoiler e anticipazioni della quarta puntata de Il Trono di Spade 8

La terza puntata de Il Trono di Spade 8 è stata una delle più importanti e memorabili dell'intera Serie TV.

Game of Thrones Season 8, quarta puntata

I vivi hanno infatti avuto la meglio sugli "Estranei" grazie al colpo fatale di Arya e proprio da quel momento avrà inizio la quarta puntata di Game of Thrones. Da come è possibile vedere dal trailer ufficiale diffuso da HBO, è tempo per i sopravvissuti alla dura battaglia di onorare i caduti e di concentrarsi sul prossimo scontro: quello con Cersei.

A Grande Inverno, i caduti in guerra sono stati tutti ammassati su delle grandi pile di legno fuori al castello per rendergli l'ultimo omaggio ma subito dopo sarà il momento di progettare una nuova guerra, come si evince dalle parole di Daenarys che afferma: "Abbiamo vinto la Grande Guerra, adesso vinceremo l’Ultima Guerra”.

Pubblicità

La madre dei draghi (sono ancora due quelli in vita) inizierà infatti a progettare con i suoi alleati la conquista del trono di spade su cui attualmente siede Cersei Lannister aiutata dal suo nuovo amante Euron Greyjoy che si farà forza del fatto che le truppe del Nord sono uscite decimate e molto provate dalla guerra contro gli "Estranei". Nel video trailer, infine, si possono vedere anche scene di festeggiamenti nella sala principale di Grande Inverno e delle navi che portano lo stemma Targaryen che salpano in mare accompagnate dai suoi draghi, anche se non è chiaro per quale metà.

Dove vedere la replica tv e streaming della quarta puntata de il Trono di Spade 8

La quarta puntata dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones andrà in onda tv alle ore 03:00 italiane di lunedì 6 maggio 2019 in versione originale e con i sottotitoli in italiano, la replica sarà mandata invece in onda tv su Sky Atlantic alle ore 21:15 con il doppiaggio in italiano. Tutti coloro che non hanno la possibilità di vedere in tv la replica dell'episodio de Il Trono di Spade, potranno vedere la puntata in replica streaming su NOW TV, oltre che su Sky Go (se si possiede un abbonamento alla tv satellitare Sky) e su Sky On Demand.

Pubblicità

Utilizzando un personal computer o un qualsiasi dispositivo mobile, come tablet e smartphone si potrà dunque assistere al continuo delle gesta dei protagonisti di Game of Thrones pronti a scontrarsi in un'altra memorabile battaglia.