La stagione 2018/2019 del dating show di Mediaset, Uomini e Donne, sta per concludersi e già si parla di chi saranno i protagonisti della prossima edizione. Carmen Di Pietro, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha di recente annunciato di voler partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi.

'Vorrei andare a cercare marito. Se Maria De Filippi mi invita, corro', ha dichiarato per il settimanale 'Spy' .

Non è la prima volta che Maria De Filippi riceve una richiesta da parte di personaggi della televisione e la showgirl rientra tra questi. La Di Pietro si è sposata molto giovane con Sandro Paternostro, purtroppo scomparso nel 2000, per poi sposarsi nuovamente qualche tempo dopo con Giuseppe Iannone con cui ha avuto due figli. Ciò nonostante anche questa relazione non è durata: i due si sono lasciati nel 2017.

Infine, la showgirl ha avuto una relazione con Antonio Livano, ma è durata soltanto un anno.

La Di Pietro è tornata single, quindi, ma è pronta ad avere una nuova relazione d'amore prendendo parte al dating show di Mediaset. Ha anche fatto sapere dalla D'Urso l'uomo ideale adatto per lei: sui quarant'anni, bello, moro e simpatico.

Ciò nonostante la showgirl non ha intenzione di essere una delle protagoniste del trono Over a fianco della dama torinese Gemma Galgani: lei, infatti, punta al Trono Classico, sperando di riuscire a trovare la sua vera anima gemella. L'opinionista di Barbara D'Urso sarebbe felicissima di sedersi sul trono e già ha espresso il suo entusiasmo solamente nell'immaginare tutti quei ragazzi che la corteggerebbero.

La Di Pietro sembra, dunque, sapere cosa voler fare: avere la possibilità di frequentare ragazzi giovani, senza intaccare in alcun modo la dama torinese Gemma Galgani, per riuscire a trovare una volta per tutte la sua anima gemella. Potrebbe essere la volta buona che la showgirl trovi la persona giusta che fa per lei?

Carmen Di Pietro ha trovato l'amore a Pomeriggio 5?

Anche se la showgirl ha lanciato un appello alla De Filippi per partecipare al suo programma, forse ha già trovato l'amore grazie alla trasmissione di Barbara D'Urso, Pomeriggio 5. La conduttrice, infatti, le ha mostrato le foto di un certo Antonio che sarebbe interessato a conoscerla. Ciò nonostante i due ancora non si sono incontrati.

Insomma, Carmen Di Pietro cerca nuovamente l'amore, questa volta, però, quello vero.

Le auguriamo di trovarlo grazie a Maria De Filippi oppure grazie a Barbara D'Urso.